البث الحي
سياسة

اشتباه في إصابة وزير الإعلام المصري بكورونا

وزير الدولة للإعلام المصري أسامة هيكل
وزير الدولة للإعلام المصري أسامة هيكل
18/6/2020

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام المصرية بيانا أعلن فيه الوزير عن اشتباه إصابته بالفيروس.

وقال البيان "أسامة هيكل: الحمد لله الذى لايحمد على مكروه سواه.. نظرا لمخالطة أحد مصابي كورونا ، تم وضعي فى العزل المنزلي لعدة أيام".

ونقل موقع اليوم السابع المصري عن مصادر بوزارة الإعلام أن الوزير ستُجري له بعض التحاليل الطبية خلال الساعات المقبلة.

يشار إلى أن الوزير المشتبه بإصابته بفيروس كورونا كان قد حضر اجتماعا أمس مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، كما حضر مؤتمرا صحفيا منذ يومين بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لمناقشة استئناف الأنشطة الرياضية.

وعلى صعيد الإحصاءات الرسمية، سجلت مصر  أمس الأربعاء 1363 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 84 حالة وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 49219، و1850 وفاة، بينما تعافى 411 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141. 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبدالله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي