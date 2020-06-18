اشتباه في إصابة وزير الإعلام المصري بكورونا

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام المصرية بيانا أعلن فيه الوزير عن اشتباه إصابته بالفيروس.

وقال البيان "أسامة هيكل: الحمد لله الذى لايحمد على مكروه سواه.. نظرا لمخالطة أحد مصابي كورونا ، تم وضعي فى العزل المنزلي لعدة أيام".

ونقل موقع اليوم السابع المصري عن مصادر بوزارة الإعلام أن الوزير ستُجري له بعض التحاليل الطبية خلال الساعات المقبلة.

يشار إلى أن الوزير المشتبه بإصابته بفيروس كورونا كان قد حضر اجتماعا أمس مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، كما حضر مؤتمرا صحفيا منذ يومين بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لمناقشة استئناف الأنشطة الرياضية.

وعلى صعيد الإحصاءات الرسمية، سجلت مصر أمس الأربعاء 1363 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 84 حالة وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 49219، و1850 وفاة، بينما تعافى 411 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141.