إيطاليا تطالب مصر بتوضيحات سريعة عن مقتل ريجيني

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنه بعث برسالة إلى نظيره المصري سامح شكري طالبه فيها بضرورة تقديم "إجابات سريعة وفعّالة" بخصوص مقتل ريجيني.

وأضاف أن "عدم تلقي ردود من السلطات القضائية المصرية على طلبات الادعاء الإيطالي يمثل عائقا خطيرا أمام معرفة الحقيقة بشأن مقتل ريجيني".

وقال دي مايو: "لذا نحتاج ردا سريعا على هذا الامر، لا سيما فيما يتعلق بإخطار الإقامة القانونية للأشخاص قيد التحقيق".

وأشار إلى أهمية اللقاء المرتقب بين مسؤولين في القضاء الإيطالي والمصري في الأول من يوليو/ تموز المقبل، معربا عن أمله في التوصل إلى نتائج ملموسة خلال اللقاء المذكور.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد عقب مقتل ريجيني، 26 عاما، والعثور على جثته في مصر في فبراير/ شباط 2016 وعليها آثار تعذيب.

وبعد الواقعة بشهرين استدعت روما سفيرها لدى القاهرة ثم أرسلت سفيرا جديدا بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

وأوفدت القاهرة مسؤولين إلى روما، بينهم النائب العام، في سبتمبر/ أيلول 2016 لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب إلى البرلمان الأوربي بهدف "توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني".

وتتهم وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته.