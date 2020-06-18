البث الحي
سياسة

إيطاليا تطالب مصر بتوضيحات سريعة عن مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني
الباحث الإيطالي جوليو ريجيني
18/6/2020

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنه بعث برسالة إلى نظيره المصري سامح شكري طالبه فيها بضرورة تقديم "إجابات سريعة وفعّالة" بخصوص مقتل ريجيني.

وأضاف أن "عدم تلقي ردود من السلطات القضائية المصرية على طلبات الادعاء الإيطالي يمثل عائقا خطيرا أمام معرفة الحقيقة بشأن مقتل ريجيني".

وقال دي مايو: "لذا نحتاج ردا سريعا على هذا الامر، لا سيما فيما يتعلق بإخطار الإقامة القانونية للأشخاص قيد التحقيق".

وأشار إلى أهمية اللقاء المرتقب بين مسؤولين في القضاء الإيطالي والمصري في الأول من يوليو/ تموز المقبل، معربا عن أمله في التوصل إلى نتائج ملموسة خلال اللقاء المذكور.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد عقب مقتل ريجيني، 26 عاما، والعثور على جثته في مصر في فبراير/ شباط 2016 وعليها آثار تعذيب.

وبعد الواقعة بشهرين استدعت روما سفيرها لدى القاهرة ثم أرسلت سفيرا جديدا بعد 17 شهرا من سحب سفيرها السابق.

وأوفدت القاهرة مسؤولين إلى روما، بينهم النائب العام، في سبتمبر/ أيلول 2016 لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب إلى البرلمان الأوربي بهدف "توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني".

وتتهم وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبدالله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي