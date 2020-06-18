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سياسة

إيران تختبر صواريخ كروز مطورة محليا (صور)

تجارب جديدة ناجحة لصواريخ كروز الإيرانية
تجارب جديدة ناجحة لصواريخ كروز الإيرانية
18/6/2020

وبحسب وكالة أنباء "تسنيم" المحلية، أجرى الجيش الإيراني مناورات بحرية تغطي منطقة شمال المحيط الهندي وبحر العرب.

وأضافت أنه خلال المناورات تم اختبار صواريخ كروز قصيرة وطويلة المدى، طورتها وزارة الدفاع الإيرانية، وأصابت أهدافها بنجاح.

وتداولت وسائل إعلام وصحفيون إيرانيون صورا لإجراء الجيش الإيراني هذه الاختبارات، حيث تظهر الصور تدمير الصواريخ الأهداف المحددة لها على مسافة 280 كيلومترا، التي يمكن زيادتها بحسب وسائل الإعلام.

https://twitter.com/mshaltouki/status/1273525309464338432?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضافت الوكالة أنه خلال هذا الاختبار، تم إطلاق الصواريخ القصيرة المدى والبعيدة المدى من الساحل إلى البحر، ومن البحر إلى البحر بنجاح في وقت واحد من الشاطئ، ومن على سطح السفن البحرية التابعة للجيش، وأن الصواريخ نجحت في ضرب الأهداف المحددة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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