البث الحي
سياسة

وزير الخارجية ورئيس المخابرات التركي في ليبيا.. ما القصة؟ (فيديو)

17/6/2020

وقال بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج إنه بحث مع الوفد التركي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال البيان إن الوفد التركي ضم كلا من وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو والخزينة والمالية براءت ألبيراق ورئيس المخابرات هاكان فيدان وسفير أنقرة لدى طرابلس سرحان أكسن وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

وأوضح البيان أنه تم بحث "متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية، من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية".

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى موضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق خلال الأسابيع الماضية من السيطرة على كامل الحدود الإدارية لطرابلس ومدينة ترهونة وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وبلدات بالجبل الغربي من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وعقب الهزائم التي منيت بها قوات حفتر، لجأت إلى زرع الألغام في المناطق السكنية الواقعة جنوبي العاصمة طرابلس قبيل انسحابها منها ما أوقع عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين.

ووصل فريق تابع للجيش التركي متخصص في نزع الألغام وتفكيك المتفجّرات بناء على دعوة من حكومة الوفاق ليباشر عمله في المناطق السكنية الواقعة جنوبي طرابلس، تمهيداً لعودة السكان إلى ديارهم.

المصدر : الأناضول + فيسبوك
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبدالله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)