وزير الخارجية ورئيس المخابرات التركي في ليبيا.. ما القصة؟ (فيديو)

وقال بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي للحكومة فائز السراج إنه بحث مع الوفد التركي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال البيان إن الوفد التركي ضم كلا من وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو والخزينة والمالية براءت ألبيراق ورئيس المخابرات هاكان فيدان وسفير أنقرة لدى طرابلس سرحان أكسن وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

وأوضح البيان أنه تم بحث "متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية، من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية".

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى موضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط.

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق خلال الأسابيع الماضية من السيطرة على كامل الحدود الإدارية لطرابلس ومدينة ترهونة وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وبلدات بالجبل الغربي من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وعقب الهزائم التي منيت بها قوات حفتر، لجأت إلى زرع الألغام في المناطق السكنية الواقعة جنوبي العاصمة طرابلس قبيل انسحابها منها ما أوقع عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين.

ووصل فريق تابع للجيش التركي متخصص في نزع الألغام وتفكيك المتفجّرات بناء على دعوة من حكومة الوفاق ليباشر عمله في المناطق السكنية الواقعة جنوبي طرابلس، تمهيداً لعودة السكان إلى ديارهم.