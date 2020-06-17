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سياسة

وزير إماراتي: أبو ظبي يمكنها العمل مع إسرائيل

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
16/6/2020

وأضاف أن ذلك التعاون يمكنه أن يحدث مع استمرار وجود الخلافات السياسية بين البلدين.

وفي كلمة أمام مؤتمر للجنة الأمريكية اليهودية، وهي مجموعة معنية بالنهوض بحقوق اليهود، قال قرقاش إن التواصل مع إسرائيل مهم وسيؤدي لنتائج أفضل من مسارات أخرى اتبعت في الماضي.

وكانت اللجنة اليهودية الأمريكية التي تعنى بتعزيز وجود إسرائيل والشعب اليهودي، قالت في تغريدة عبر «تويتر»: "يشرفنا أن نرحب بوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في المنتدى الافتراضي 2020".

ورحبت صحيفة "إسرائيل اليوم"، بمشاركة "قرقاش" بالمؤتمر، معتبرة أنه "يصنع التاريخ".

وأشارت إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، سيكون أيضا من بين المشاركين بالمؤتمر.

من جهتها، اعتبرت حركة حماس، السبت، مشاركة قرقاش "تصاعدا خطيرا في وتيرة التطبيع" مع إسرائيل.

وقالت في بيان للناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع: "في الوقت الذي يستعد فيه شعبنا لمواجهة مشروع الضم تخرج أصوات نشاز من الإمارات تشجع على التطبيع مع الاحتلال وتشارك في مؤتمر صهيوني أمريكي لتعزيز دولة الكيان في المنطقة".

و"اللجنة اليهودية الأمريكية"، تأسست عام 1906، وتعتبر من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم نفسها على أنها "مركز عالمي لتأييد اليهود وإسرائيل".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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