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هل طلب نائب ترمب نشر أرقام مغلوطة عن كورونا؟ وكيف رد الأمريكيون؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب(يمين) ونائبه مايك بنس-15 يونيو
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب(يمين) ونائبه مايك بنس-15 يونيو
17/6/2020

وتداول النشطاء بشأن ما نشرته الصحيفة عن مطالبة بنس في مكالمة هاتفية آخر شهر مايو/آيار الماضي حكام الولايات بالتصريح بمعلومات مغلوطة عن مدى تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد بشكل يُعطى دلالة عن تقدمهم في مكافحته.

وكان بنس قد غرد على حسابه الشخصي على تويتر قائلاً "لقد شهدنا انخفاضاً إيجابياً بعد إجراء أكثر من 22 مليون اختبار إلى جانب انخفاض معدلات المرضى في المستشفيات".

وقال" نُحيي الشعب الأمريكي على ما قام به من خطوات أوصلتنا إلى اللحظة التي يُمكننا فيها إعادة فتح المجال العام بأمريكا من جديد".

عليه أن يستقيل

وانتقد المُغردون ما قاله بنس متهمين إياه بالكذب والخداع وتضليل الرأي العام إذ قال البروفيسير الأمريكي-لورانس جوستن" ترمب/بنس يقولون إن معدلات الزيادة في الإصابة بكوفيد19 في الولايات التي تم فتحها بسبب المزيد من الإختبارات".

وأضاف " هذا مضلل للغاية، فهو يُخبر الناس بأن حالات الارتفاع نتيجة المزيد من الاختبارات، عندما يكون هناك احتمالية بأن تكون الحالات الحقيقية في ارتفاع فلماذا نُخفي الحقيقة".

كما علق المُحلل السياسي بالمر ريبورت، قائلاً "حث نائب الرئيس مايك بنس المسؤولين الحكوميين على الكذب على الشعب الأمريكي في مسألة حياة أو موت، يجب عليه الاستقالة فوراً".

وقال أحد المغردين" يجب أن نقول، ترمب، بنس والمشرعون الجمهوريون الذين يرفضون ارتداء أقنعة الوجه ونمذجة هذا السلوك، على الرغم من كل دراسة تظهر أنه يقلل من الانتشار وينقذ الأرواح".

واضاف" سيكون أحد أغرب أعمالهم وأكثرها سادية في هذا الكابوس الذي استمر أربع سنوات".

وكتب آخر" يريدنا نائب الرئيس مايك بنس أن نكذب مثل ترمب.. هل هذه مفاجأة؟ الحقائق لا تهمهم على الإطلاق.. إنهم فقط يصنعون الأشياء لتناسب رواية زائفة".

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 18577 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و104 آلاف و346 إصابة، بينما زاد عدد الوفيات 496 حالة إلى 116140.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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