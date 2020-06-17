مصر تجلي 818 من مواطنيها العالقين في قطر بمساعدة عُمان

وأفادت وسائل إعلام محلية، إن مطار القاهرة الدولي استقبل 4 رحلات استثنائية، على مدى أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، لإجلاء 818 مصريا عالقا في قطر، من خلال التنسيق مع سلطنة عمان.

وأوضحت أن شركة طيران عمانية قامت بنقل المصريين العالقين في قطر إلى مسقط، قبل أن تقوم الطائرات المصرية بنقلهم من مسقط للقاهرة.

وتأتي الرحلات الاستثنائية ضمن الجسر الجوي لإجلاء المصريين العالقين في قطر، جراء تداعيات كورونا، وفق المصدر ذاته.

ويعد إجلاء المصريين العالقين في قطر، هو الأول منذ بداية تفشي الجائحة في خطوة نادرة رغم استمرار الموقف المصري بمقاطعة قطر.

حصار

وتفرض مصر -بالاشتراك مع السعودية والإمارات والبحرين- حصارا على دولة قطر منذ 3 سنوات، يشمل إغلاق المجال الجوي، مما تسبب في معاناة عشرات الآلاف من المصريين خلال تنقلهم بين قطر ومصر، حيث يضطرون إلى السفر عبر محطات بديلة وليس في رحلات مباشرة.

وكانت وزارة الطيران المصرية أعلنت عن تسيير 18 رحلة استثنائية لإعادة المصريين العالقين في دولة قطر، بداية من 13 من الشهر الجاري.

وأوضح بيان للوزارة أن عدد العالقين المصريين في دولة قطر يبلغ 3 آلاف، وسيتم نقلهم إلى سلطنة عمان ومنها إلى البلاد.

وكان مصدر بالخارجية القطرية قد أكد في وقت سابق للجزيرة رفض القاهرة استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة في أبريل/نيسان الماضي لإعادة العالقين المصريين في قطر إلى بلادهم.

تظاهرات

ونهاية مايو/أيار الماضي تظاهر أفراد من الجالية المصرية أمام سفارة بلادهم في الدوحة، مطالبين بتدخل حكومتهم لإرجاعهم إلى الوطن.

ورفع هؤلاء المحتجون شعارات ولافتات تندد بما اعتبروه إهمالا من الحكومة لمواطنيها في دولة قطر، مطالبين بإرجاعهم على غرار ما فعلت الحكومة نفسها مع مصريين مقيمين في دول أخرى.

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