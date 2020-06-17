"مجزرة أبريل".. حينما أعدمت السعودية 37 شخصا دفعة واحدة (فيديو)

ونشرت المنظمة عبر موقعها على شبكة الإنترنت أسماء المواطنين الذين قتلوا "تعزيرًا" في 23 أبريل/نيسان 2019، بينهم معاق يدعى منير آل آدم، و6 قصر هم مجتبى السويكت، سعد السكافي، عبد الكريم الحواج، عبد العزيز آل سهوي، سلمان آل قريش، وعبد الله آل سريح.

مر أكثر من عام منذ أن قطعت #السعودية ٣٧ رأساً، دفعة واحدة، بينهم ٦ قاصرين على الأقل. 🔴 عائلتهم لم تطلع عن موعد تنفيذ الإعدام، وتعرض أغلبهم للتعذيب، وأخبروا الضحايا القضاة بذلك، ولكن القضاة لم يهتموا، وقطعت رؤوسهم.#السعودية_تقطع٣٧رأس pic.twitter.com/2YjtKmSmNM — المنظمة الأوروبية السعودية ESOHR (@ESOHumanRights) June 17, 2020

قطعت #السعودية في 23 إبريل 37 رأساً، 6 منهم كانوا أطفال في وقت التهم، ولم تطلع ذويهم عن موعد تنفيذ الإعدام، وكانت قد حرمت أغلبهم من توكيل محامي في فترة التحقيق. قال معظمهم أمام القضاة أنهم تعرضوا للتعذيب، ولكن السعودية لم تكترث لذلك وقتلتهم.#السعودية_تقطع٣٧رأس pic.twitter.com/LKm53wUnES — المنظمة الأوروبية السعودية ESOHR (@ESOHumanRights) May 8, 2019

https://twitter.com/PrintempsArabeS/status/1253371523471216642?ref_src=twsrc%5Etfw

🟥 القاصر: #سلمان_قريش قبل أن يقطع رأسه، أشتكى للقاضي بأن إعترافاته كتبها بيده بإملاء من المحقق، وبصم عليها تحت التعذيب، لكن القاضي لم يلتفت بحجة أن الإقرارات "شرعية". أدخل سلمان للمستشفى ٤ مرات لعلاجه من ويلات التعذيب، وفي إحداها قضى شهرا في المستشفى.#السعودية_تقطع٣٧رأس pic.twitter.com/9riXSGsWH5 — المنظمة الأوروبية السعودية ESOHR (@ESOHumanRights) June 17, 2020

مصطفى درويش في دفاعه: تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي وانتزاع الاعترافات بالإكراه، لم يكن برفقتي أثناء التحقيق محامي… المحقق حبسني أكثر من مرة في الإنفرادي لعدة شهور. #السعودية_تقطع٣٧رأس #SaudiBeheads37 pic.twitter.com/JSWZS1pvhM — ‏فاتن 🇵🇸 I am my own master (@FatenAlbahrania) April 25, 2019

https://twitter.com/PrintempsArabeS/status/1122546216779354119?ref_src=twsrc%5Etfw

وقتلت السلطات عباس الحسن ومحمد عطية بتهمة نشر المذهب الشيعي، فضلًا عن آخرين وجهت لهم النيابة تهمًا تتعلق بالتجسس والتظاهر والتوقيع على بيانات سياسية، ومنهم أحمد آل ربيع، وأحمد آل درويش، حسين آل ربيع، حسين آل مسلم، عبد الله آل طريف، فاضل لباد، محمد آل ناصر، مصطفى درويش.

🔴 والدة شهيد الإعدام #عبد_الله_آل_طريف في لقاء سابق لها وفي حالة من الحزن، تروي بالدموع بأن ابنها في نهاية مكالمته سألها براءة الذمة، وأخبرها بأن موعد اتصاله القادم سيكون يوم الثلاثاء القادم إذا بقي على قيد الحياة.#السعودية_تقطع٣٧رأس

#SaudiBeheads37 pic.twitter.com/gCuwR4oN64 — ناشط قطيفي (@nashetqatifi) April 25, 2019

وقالت المنظمة الحقوقية إن عائلات هؤلاء الأشخاص لم تطلع على موعد تنفيذ الإعدام، وتعرض أغلبهم للتعذيب، وأخبر الضحايا القضاة بذلك، لكن القضاة لم يهتموا، وقطعت رؤوسهم.

لقاء جديد مع @almass3ari على الجزيرة مباشر

بتاريخ 27 أبريل 2019 م

لجنة أمريكية تطلب معاقبة السعودية بعد الإعدامات الأخيرة التي شملت

أطفال ومتظاهرين ونشطاء، وأشخاص، جميعهم لم يحصلوا على أدنى شروط المحاكمات العادلة#السعودية_تقطع37رأس

اللقاء كامل 👇https://t.co/ogj3T2iD5q pic.twitter.com/ORpMVju8xc — قناة التجديد للإنتاج الإعلامي (@Tajdeed_media2) April 28, 2019

وحذرت المنظمة الحقوقية ذاتها، في 27 مايو/أيار 2019، من مجزرة جديدة تنوي السلطات السعودية تنفيذها، ممثلة في توجيه تُهمٍ تفضي إلى الإعدام بحق 20 شخصية سعودية، من بينهم الشيخ سلمان العودة، والدكتور عوض القرني، والدكتور علي العمري.

مهددون بالإعدام في السعودية

ولم تستجب السلطات السعودية إلى دعوة خبراء أممين ناشدوا الرياض، في 15 مارس/آذار 2018، بالتراجع عن إعدام متهمين بالتجسس لصالح إيران وتمويل الإرهاب ونشر المذهب الشيعي.

ولم تستوفِ المحاكمات معايير العدالة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وأفاد عدد من المتهمين بانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب البدني والنفسي.

وتضيّق السلطات السعودية على المواطنين واعتقلت عددًا من رواد مواقع التواصل الجتماعي نظير تغريداتهم حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وأحدثهم اللاعب الدولي السابق في نادي النصر فهد الهريفي، والذي اعتُقل، السبت 13 يونيو/حزيران الجاري، بعد تغريدة عبر حسابه في تويتر.

🔴 عاجل

تأكد لنا خبر اعتقال #فهد_الهريفي، اللاعب السابق لنادي النصر، على خلفية تغريدة أبدى فيها رأيه بقرارات الداخلية.

وقد حذف الهريفي التغريدة ونشر تغريدة توضح مقصده لمن وصفهم بأنهم "أساؤوا فهم تغريدته" وكانت تلك آخر تغريداته. pic.twitter.com/7wEc7hPpLt — معتقلي الرأي (@m3takl) June 13, 2020

🔴بسبب تغريدة، يقبع العشرات خلف القضبان في سجون المملكة منذ سنوات وشهور طويلة.

فمن هم أبرز أولئك المعتقلين بسبب التغريد، وما المواد القانونية التي تنتهكها السلطات باعتقالهم؟#التغريد_ليس_جريمة pic.twitter.com/k6Cg31biaj — معتقلي الرأي (@m3takl) June 16, 2020

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