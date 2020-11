"مجزرة أبريل".. حينما أعدمت السعودية 37 شخصا دفعة واحدة (فيديو)

ونشرت المنظمة عبر موقعها على شبكة الإنترنت أسماء المواطنين الذين قتلوا "تعزيرًا" في 23 أبريل/نيسان 2019، بينهم معاق يدعى منير آل آدم، و6 قصر هم مجتبى السويكت، سعد السكافي، عبد الكريم الحواج، عبد العزيز آل سهوي، سلمان آل قريش، وعبد الله آل سريح.

مصطفى درويش في دفاعه: تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي وانتزاع الاعترافات بالإكراه، لم يكن برفقتي أثناء التحقيق محامي… المحقق حبسني أكثر من مرة في الإنفرادي لعدة شهور. #السعودية_تقطع٣٧رأس #SaudiBeheads37 pic.twitter.com/JSWZS1pvhM

