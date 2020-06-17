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سياسة|العراق

"ليسوا موتى كورونا": ما قصة الجثث المتراصة تحت أشعة الشمس في بغداد؟ (فيديو)

جثث موتى تحت أشعة الشمس بمستشفى في بغداد.. وإدارة المستشفى تبرر: ليسوا موتى كورونا
جثث موتى تحت أشعة الشمس بمستشفى في بغداد.. وإدارة المستشفى تبرر: ليسوا موتى كورونا
17/6/2020

وبحسب مصور الفيديو، فإن الجثث موجودة في نفس المكان منذ يوم الإثنين، أي لمدة يوم تقريبًا.

من جانبها، قالت إدارة مستشفى الكندي في بيان ردًا على الفيديو المتداول، إن ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى مخصصة للمتوفين بكورونا كون المستشفى مخصصة لعزل المصابين بالفيروس.

وأضافت أن ثلاجة الموتى لا تستقبل أي جثة من خارج المستشفى لتجنب إصابة ذوي المتوفى بالفيروس.

ولفتت إلى أن الجثث التي عرضت في مقطع الفيديو لوفيات حصلت خارج المستشفى "وليس هنالك ضرورة لحفظها في الثلاجات" لكونها في حالة الفحص وإعداد شهادات الوفاة والتسليم إلى ذويها.

وأثار مشهد وجود جثث الموتى تحت أشعة الشمس في مستشفى الكندي، ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق.

وطالب عراقيون رئيس الحكومة ووزير الصحة بتفسير للمشهد محذرين من الاستهانة بكرامة الموتى بهذا الشكل.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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