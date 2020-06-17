"ليسوا موتى كورونا": ما قصة الجثث المتراصة تحت أشعة الشمس في بغداد؟ (فيديو)

وبحسب مصور الفيديو، فإن الجثث موجودة في نفس المكان منذ يوم الإثنين، أي لمدة يوم تقريبًا.

🔴 مشاهد مروعة من مستشفى #الكندي، تظهر جثث الموتى المصابين بفايروس #كورونا في الشارع بسبب عدم توفر الثلاجات المخصصة لحفظها وعدد منها عاطل عن العمل بشكل نهائي . نسخة إلى رئيس الوزراء @MAKadhimi

وزير الصحة

وزير العدل pic.twitter.com/ECSt9mZqgM — ⭕ Robert Melham (@RobertMeelham) June 16, 2020

من جانبها، قالت إدارة مستشفى الكندي في بيان ردًا على الفيديو المتداول، إن ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى مخصصة للمتوفين بكورونا كون المستشفى مخصصة لعزل المصابين بالفيروس.

وأضافت أن ثلاجة الموتى لا تستقبل أي جثة من خارج المستشفى لتجنب إصابة ذوي المتوفى بالفيروس.

ولفتت إلى أن الجثث التي عرضت في مقطع الفيديو لوفيات حصلت خارج المستشفى "وليس هنالك ضرورة لحفظها في الثلاجات" لكونها في حالة الفحص وإعداد شهادات الوفاة والتسليم إلى ذويها.

وأثار مشهد وجود جثث الموتى تحت أشعة الشمس في مستشفى الكندي، ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق.

وطالب عراقيون رئيس الحكومة ووزير الصحة بتفسير للمشهد محذرين من الاستهانة بكرامة الموتى بهذا الشكل.

المتوفين بفايروس كورونا مرمين في الشمس!؟

بسبب عطل الثلاجات في مستشفئ الكندي!؟

هاي نتائج المحاصصه.

وزير الصحه في حكومة الكاظمي:

من شفنه وجهك ماشفنه الخير pic.twitter.com/ZHvoyGvalG — ﮼عيني،بعينك (@almuswia24) June 16, 2020

وصلني مقطع فيديو مؤلم حول تكدس جثامين ضحايا كورونا خارج ثلاجات حفظ الموتى ببغداد بسبب امتلاءها

لا يمكن نشره احتراما للضحايا رحمهم الله

هل تقبل آدميتكم انسانيتكم دينكم فطرتكم ترك الموتى بالشمس بلا غطاء مكشوفين على جانب الرصيف بهذه الصورة؟ طيح الله حظكم وحظ الاميركان الي جابوكم — عثمان المختار (@othmanmhmmadr) June 16, 2020

هذا حال العراقيين!!

ثلاجات مستشفى الكندي عطلانة وجثث المتوفين متروكة بالشمس ودرجة الحرارة تتجاوز الأربعين مئوية!!!

لنا الله!

حال #العراق في ظل حكم الإسلام السياسي..#كورونا#حكم_العمامة pic.twitter.com/noQWMv2zCC — Zina Al Saab 🇮🇶 زينة الصعب (@zina_saab) June 16, 2020

جثث المتوفين بكورونا تملئ اروقة مستشفى الكندي الخارجية ومرمية في الشمس لعطل في ثلاجة حفظ الجثث! وينك وزير الصحة!

لا انت محترم جثث المتوفين وموجه بدفنهم بالسرعه القصوى ولا انت متابع الثلاجات مال مستشفياتك الخايسة! ولكم عاد احترموا امواتنا بطلنا نطلب منكم احترام احيائنا💔 — 🇮🇶Mokhlad Alzobaidi🇮🇶 (@lawyer_malz88) June 16, 2020