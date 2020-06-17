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سياسة

ليبيا: مشاهد جوية تظهر دمارا خلفته قوات حفتر في طرابلس (فيديو)

إحدى الدبابات وقد تحولت إلى خردة
إحدى الدبابات وقد تحولت إلى خردة
17/6/2020

وكشفت المقاطع التي نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، اليوم الأربعاء، حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له المناطق السكنية والمباني الإدارية جنوبي العاصمة.

وأوضحت المقاطع المصورة واجهات بعض الأبنية المنهارة بشكل كامل، جراء المعارك التي شهدتها المنطقة.

ولفت الانتباه مقطع يُظهر إحدى الدبابات وقد تحولت إلى خردة، إضافة إلى المحال التجارية التي لحق بها الخراب.

ومؤخرا، حققت قوات حكومة الوفاق الوطني انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وشنّت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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