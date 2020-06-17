لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الثلاثاء 16 من يونيو/حزيران)

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم 16 من يونيو/حزيران.

الولايات المتحدة

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى 118 ألفا و344، إثر تسجيل 474 حالة.

وحسب معطيات حديثة بموقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، سجلت البلاد 20 ألفا و734 إصابة، رفعت الحصيلة إلى مليونين و183 ألفا و617، فيما تجاوز عدد المتعافين 890 ألفا.

وأشارت إلى إجراء أكثر من 25 مليون و268 ألف فحص لكورونا بعموم الولايات.

وتعد ولاية نيويورك، الأكثر تضررا بالفيروس، حيث بلغت فيها الإصابات 405 آلاف و139، بينها 30 ألفا و952 وفاة.

وتلي نيويورك في الإصابات، ولايتا نيو جيرسي بما يقارب الـ170 ألفا، وكاليفورنيا بأكثر من 155 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة، قائمتي إصابات ووفيات كورونا عالميا، تليها في الإصابات البرازيل وروسيا، وفي الوفيات البرازيل وبريطانيا.

دول عربية

في المملكة المغربية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 109 حالات، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و931، منها 212 وفاة، و7 آلاف و937 حالة تعاف.

في فلسطين أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 5 إصابات، ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 695، بينها 5 وفيات، و570 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

في الجزائر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 وفاة و116 إصابة بالفيروس إضافة إلى تعافي 107 وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا و147، منها 788 وفاة، و7 آلاف 842 حالة تعاف.

في اليمن أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا (حكومية) تسجيل 6 وفيات و41 إصابة، إضافة إلى تعافي 12، وأوضحت اللجنة، في بيان عبر تويتر، ارتفاع إجمالي الحالات المسجلة بالمناطق الخاضعة للحكومة إلى 885 بينها 214 وفاة و91 حالة تعافٍ.

في العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل 60 وفاة وألفا و385 إصابة بالفيروس إضافة إلى تعافي 591 حالة، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 22 ألفا 700 منها 712 وفاة و9 آلاف و862 حالة تعاف.

في الصومال أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 إصابة بالفيروس إضافة إلى تعافي 27 حالة، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألفين و658 منها 88 وفاة و649 حالة تعاف.

في الأردن أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابتين بالفيروس إضافة إلى تماثل حالة واحدة للشفاء. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 981 فيما بلغ إجمالي المتعافين 693 وتوقفت الوفيات عند 9.

في قطر أفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل 4 وفيات و1201 إصابة بالفيروس إضافة إلى ألف و780 حالة تعاف، وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 82 ألفا و77 بينها 80 وفاة و60 ألفا و461 حالة تعاف.

في تونس كشفت وزارة الصحة، في بيان، عن تشخيص 15 إصابة بالفيروس وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات بلغت ألفا و125، بينها 49 وفاة، و1002 حالة تعاف.

في السعودية أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 4 آلاف و267 إصابة بالفيروس و41 وفاة إضافةً إلى ألف و650 حالة تعاف، وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 136 ألفا و315، بينها ألف و52 وفاة، و89 ألفا و540 حالة تعاف.

في الإمارات كشفت وزارة الصحة، في بيان، عن حالتي وفاة و346 إصابة و732 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 42 ألف و982 بينها 293 وفاة و28 ألفا و861 حالة تعاف.

في لبنان أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تشخيص 9 إصابات بالفيروس وذكرت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى ألفا و473 بينها 32 وفاة و889 حالة تعاف.

في مصر أعلنت وزيرة الصحة، هالة زايد، في بيان، تسجيل 94 وفاة و1.567 إصابة و401 حالة شفاء، وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 47 ألفا و856، توفي منهم 1.766، وتعافى 12 ألفا و730.

في موريتانيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتي وفاة و170 إصابة بالفيروس بالإضافة إلى 13 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة في بيان، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2057، بينها 93 وفاة، و373 حالة تعاف.

تركيا

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الثلاثاء، إلى 153 ألفا و379، بعد شفاء 1015 حالة جديدة.

ونشر وزير الصحة فخر الدين قوجة، أحدث الأرقام بشأن الجائحة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت المعطيات تسجيل 17 وفاة جديدة، رفعت الحصيلة في البلاد إلى 4 آلاف و842.

فيما ارتفع اجمالي الإصابات إلى 181 ألفا و298، بعد تسجيل 1467 حالة جديدة.

وتعليقا على الأرقام، قال الوزير قوجة إن عدد الإصابات الجديدة أقل بـ 125 حالة، عن الإثنين، وجدد تأكيده على ضرورة مواصلة الالتزام بتدابير الوقاية.

فرنسا

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 29 ألف و547، إثر تسجيل 111 وفاة.

وقالت مديرية الصحة العامة في بيان، الثلاثاء، إنه جرى تسجيل 38 حالة وفاة في المستشفيات في 24 ساعة الأخيرة، و73 حالة في دور رعاية المسنيين، خلال الأسبوع الأخير.

وحول الإصابات لفت البيان إلى رصد 344 إصابة رفعت الاجمالي إلى 195 ألفا و121.

وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 73 ألفا و44، إثر شفاء 185 مصابا.

ولا يزال 10 آلاف و535 مصابا يعالجون في المستشفيات، بينهم 829 يرقدون في وحدات العناية المشددة.

إيطاليا

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد حالات الوفاة بجائحة كوفيد-19 في البلاد زاد بواقع 34، الثلاثاء، في مقابل 26 حالة في اليوم السابق بينما انخفضت الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة إلى 210 من 303 حالات أمس الاثنين.

وقالت الوكالة إن عدد حالات الوفاة بلغ منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير شباط 34405، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 237500 حالة وهو سابع أكبر عدد في العالم.

ولا تزال منطقة لومبارديا في شمال إيطاليا التي تم اكتشاف المرض فيها لأول مرة أكثر أقاليم البلاد العشرين تضررا، وبلغ عدد حالات الإصابة المعلنة فيها اليوم 143.

وانخفض عدد حاملي الفيروس اليوم إلى 24569 حالة من 25909 حالات في اليوم لسابق.

وارتفع عدد من تعافوا من المرض إلى 178526 من 177010 في اليوم السابق.

وقالت الوكالة إنه تم حتى اليوم فحص مليونين و892 ألف شخص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بينما كان عدد من تم فحصهم حتى أمس مليونين و864 ألفا من بين السكان الذين يبلغ عددهم نحو 60 مليون نسمة.

بريطانيا

أفاد إحصاء لرويترز استنادا على مصادر بيانات رسمية أن عدد الوفيات في بريطانيا بسبب مرض كوفيد-19 بلغ 53077، وهو ما يسلط الضوء على وضع البلاد كواحدة من أكثر الدول تضررا في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويشمل إحصاء رويترز حالات الوفاة التي ذُكر مرض كوفيد-19 في شهادات وفاتها في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى الخامس من يونيو حزيران وفي اسكتلندا حت السابع من يونيو حزيران. كما يشمل الوفيات التي حدثت في الآونة الأخيرة في المستشفيات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني، الذي يُحّدث الأرقام أسبوعيا، اليوم الثلاثاء إن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في إنجلترا وويلز ارتفع إلى 47820 حتى الخامس من يونيو حزيران.

وأثار عدد الوفيات الكبير انتقادات لتعامل رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الجائحة، إذ تقول بعض أحزاب المعارضة والعلماء إن بريطانيا تقاعست عن فرض إجراءات عزل عام لحماية المُسنين في دور الرعاية.

وارتفع عدد الوفيات الذي تصدره الحكومة يوميا، والذي يقدر الوفيات بالحالات التي تأكدت إصاباتها بفيروس كورونا، 233 حالة ليبلغ الإجمالي 41969 وفاة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم 15 يونيو حزيران.

أكثر من 80 ألف وفاة بكوفيد-19 في أمريكا اللاتينية والكاريبي

تخطّت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في أميركا اللاتينية والكاريبي 80 ألفاً، نصفها في البرازيل، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

وبالإجمال توفي في أميركا اللاتينية والكاريبي 80 ألفا و505 أشخاص بكوفيد-19، بينهم 43 ألفا و959 في البرازيل، ثاني الدول الأكثر تسجيلا للوفيات بالوباء بعد الولايات المتحدة.

كذلك ارتفعت حصيلة الإصابات بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية والكاريبي إلى مليون و681 ألفاً و378 حالة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في البرازيل لوحدها، البلد الذي يُعدّ 212 مليون نسمة، 888.271 مصاباً أي أكثر من عدد الإصابات المسجّلة في قارة آسيا بأسرها.

أما المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة وثاني أكثر دول أميركا اللاتينية تسجيلاً للوفيات الناجمة عن كوفيد-19، فسجّلت 146.937 إصابة بينها 17.141 وفاة.

من جهتها سجّلت البيرو 229.736 إصابة مؤكّدة بالفيروس، في ثاني دولة في القارة اللاتينية بعد البرازيل من حيث عدد المصابين. أما عدد الوفيات في هذا البلد فبلغ 6688 وفاة.

كورونا يحصد أرواح 68 طبيبا في مصر

أعلنت نقابة الأطباء المصرية، الثلاثاء، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا من أعضائها إلى 68 وفاة و430 إصابة.

جاء ذلك في تصريحات لعضو مجلس النقابة إبراهيم الزيات، أوردته صحف محلية، بينها "اليوم السابع" (الخاصة).

وقال الزيات إن نقابة الأطباء رصدت وفاة 68 طبيبا وإصابة أكثر من 430 آخرين، منذ بداية اكتشاف الجائحة منتصف فبراير/شباط الماضي.

وتابع أن نسبة الوفيات بين الأطباء المصريين تتراوح بين 5 إلى 7 بالمئة، حسب المصدر ذاته.

ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى، لكن النقابة نعت عبر 4 بيانات منفصلة خلال يومي الإثنين والثلاثاء، وفاة الأطباء إيمان أدهم بمحافظة بني سويف (وسط)، وعلي العربي، وعادل رمزي، وحمزة طرخان بالقاهرة، متأثرين بإصابتهم بكورونا.

ولم تحدد النقابة إجمالي عدد الوفيات بين الطواقم الصحية إجمالا، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى ارتفاع الوفيات إلى أكثر من 180 وفاة و1000 إصابة في عموم البلاد.

إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، تسجيل 258 إصابة بفيروس كورونا في حصيلة هي الأكبر منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وبذلك ارتفع إجمالي المصابين إلى 19 ألفا و495، بينهم 29 يخضعون للتنفس الصناعي، وفق ما نقلت القناة 12 (خاصة).

فيما وصل إجمالي المتعافين إلى 15 ألفا و449، بحسب المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم ارتفاع عدد المصابين في مؤسساتها ليصل إلى 627، وإغلاق 168 مدرسة ورياض أطفال.

وأضافت الوزارة أن 21 ألفا و807 من التلاميذ والطواقم التعليمية والإدارية أخضعوا للحجر الصحي.