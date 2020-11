"لأنهم قتلوا فلويد".. فيديو يرصد رد فعل طفل أسود تجاه سيارة شرطة

وحظي الفيديو بملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، وظهر فيه خائفًا من صوت سيارة الشرطة، وهي تمر بالقرب منه مما دفعه للاختباء في هذا المشهد المحزن.

The FEAR our kids are living in😪😓💔 pic.twitter.com/DhwQk56RKx

— BlackCultureEntertainment🗣 (@4TheCulture____) June 16, 2020