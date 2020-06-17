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سياسة|الولايات المتحدة

"لأنهم قتلوا فلويد".. فيديو يرصد رد فعل طفل أسود تجاه سيارة شرطة

الطفل ترقب السيارة ثم اختبأ بمجرد مرورها بالقرب من شارعه
الطفل ترقب السيارة ثم اختبأ بمجرد مرورها بالقرب من شارعه
17/6/2020

وحظي الفيديو بملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، وظهر فيه خائفًا من صوت سيارة الشرطة، وهي تمر بالقرب منه مما دفعه للاختباء في هذا المشهد المحزن.

وعلقت "لويس" على ما يقومون ببثه في البيت قائلة "هو لم يتعلم هذا السلوك في المنزل؛ فنحن نقوم بمشاهدة الأفلام حتى لا يرى الأخبار؛ كما أننا لا نتحدث بشكل سلبي عن الشرطة".

وكان جورج فلويد (46 عامًا) -الذي ينحدر من مدينة هيوستن وكان يعمل حارسا في ناد ليلي- أعزل، عندما احتجزته الشرطة أمام متجر بمدينة مينيابوليس، أواخر الشهر الماضي، بعدما تلقت بلاغا عن شرائه سجائر بورقة نقدية مزيفة بقيمة 20 دولارًا.

ووقع المشهد الصادم من الشرطي الأبيض تجاه المواطن الأسود، عندما جثم على عنقه منهيًا حياته رغم استغاثة الأخير، لتنفجر على إثر ذلك موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد العنصرية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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