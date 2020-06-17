"لأنهم قتلوا فلويد".. فيديو يرصد رد فعل طفل أسود تجاه سيارة شرطة

وحظي الفيديو بملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، وظهر فيه خائفًا من صوت سيارة الشرطة، وهي تمر بالقرب منه مما دفعه للاختباء في هذا المشهد المحزن.

The FEAR our kids are living in😪😓💔 pic.twitter.com/DhwQk56RKx — BlackCultureEntertainment🗣 (@4TheCulture____) June 16, 2020

وعلقت "لويس" على ما يقومون ببثه في البيت قائلة "هو لم يتعلم هذا السلوك في المنزل؛ فنحن نقوم بمشاهدة الأفلام حتى لا يرى الأخبار؛ كما أننا لا نتحدث بشكل سلبي عن الشرطة".

وكان جورج فلويد (46 عامًا) -الذي ينحدر من مدينة هيوستن وكان يعمل حارسا في ناد ليلي- أعزل، عندما احتجزته الشرطة أمام متجر بمدينة مينيابوليس، أواخر الشهر الماضي، بعدما تلقت بلاغا عن شرائه سجائر بورقة نقدية مزيفة بقيمة 20 دولارًا.

ووقع المشهد الصادم من الشرطي الأبيض تجاه المواطن الأسود، عندما جثم على عنقه منهيًا حياته رغم استغاثة الأخير، لتنفجر على إثر ذلك موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد العنصرية داخل الولايات المتحدة وخارجها.