قانون "قيصر" يدخل حيز التنفيذ.. هل يجبر الأسد على حل سياسي؟

ورأى المصري، في لقاء دعت إليه رابطة أهل حوران الثلاثاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي gotomeeting؛ لمناقشة القانون وتداعياته الاقتصادية إذا ما كانت الدول جادة بتطبيقه فالنظام سيجبر على الانتقال إلى الحل السياسي.

وقال إن القانون يستهدف 3 قطاعات: الطاقة والطيران والاتصالات، إضافة إلى قطاع التمويل الذي كان يستثمره النظام السوري لعمل عقود إعادة الإعمار.

وتوقع المصري أن يستخدم النظام السوري قانون قيصر كحجة للضغط على الشعب مشيرا إلى فقرة في القانون تسمح بإدخال المواد الطبية والغذائية شريطة الإعلان عن المواد التي سيتم إدخالها، وبعد موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

قانون قيصر

ويدخل قانون حماية المدنيين في سوريا، المعروف باسم قانون قيصر الأمريكي، حيّز التنفيذ اليوم، وسط توقعات بأن تكون له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد السوري

وبحسب الموقع الإلكتروني للكونغرس الأمريكي، أقر القانون H.R.31 في 20 يناير/كانون الثاني الماضي تحت اسم "قانون قيصر سوريا للحماية المدنية"، قبل أن يوقعه ترمب بعد أيام وتمتد فاعليته حتى عام 2024.

ويشكل هذا القانون جزءاً من قانون تفويض الدفاع الوطني الذي أقره مجلس الشيوخ في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويهدف إلى معاقبة النظام السوري ورئيسه، على جرائم الحرب التي ارتكبها في حق المدنيين السوريين.

ويستهدف أيضاً عدداً من الصناعات السورية، من ضمنها كل ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية وصيانة الآليات العسكرية وإنتاج الطاقة.

ويجيز هذا القانون مراقبة أعمال المصرف المركزي في مجال غسيل الأموال.

ويتناول القانون "الأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة"، بحيث يعطي الرئيس الأمريكي الحق بفرض العقوبات، بحق الأشخاص الأجانب إذا قاموا بتوفير الدعم المالي أو التقني للنظام السوري، أو التعاقد معه أو مع الحكومة السورية أو أي من المؤسسات الرسمية أو الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو أي شخصية سياسية رفيعة المستوى فيها أو أي شخص أجنبي متعاقد عسكرياً أو مرتزق أو قوة شبه عسكرية تعمل داخل سوريا لصالح حكومتها أو نيابة عنها.

كما ينطبق على الحكومتين الروسية والإيرانية أو أي شخصية تطالها أساساً العقوبات الأمريكية، وذلك على خلفية دعم روسيا وإيران لنظام الأسد.

رابطة أهل حوران

في الوقت نفسه، تأسست رابطة أهل حوران، عام 2012، على خلفية استجابة للاحتياجات الإنسانية والأزمة الحاصلة في سوريا، ومقرها بين عنتاب وعفرين، وتهدف للعمل على تخفيف معاناة الشعب السوري.

كيف تفاعل السوريون

وعلق عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من السوريين والعرب بأن قانون قيصر سيستهدف النظام السوري وكل من معه وأن خطوة استبدال الليرة السورية بالعملة التركية في شمال سوريا خطوة جيدة كي لايتضرر المدنيون من العقوبات التي ستفرض على النظام السوري.

قانون قيصر يقول:

ترفع العقوبات إذا توقف الأسد وبوتين وخامنئي عن استخدام سلاح الجو والأسلحة الكيميائية ضد المدنيين وإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين السياسيين

هل تتخيل أن يُعاقب بلد ما من أجل أن يتوقف رئيس هذا البلد عن قصف الشعب وتعذيبهم حتى الموت وهذا الرئيس يرفض ويصر أنه سيقتلهم؟ — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) June 16, 2020

مع بدء سريان #قانون_قيصر من يقترب ويدعم النظام السوري يعاقب ، كما أن حلفاء النظام ( إيران – روسيا) لا يملكون السيولة الكافية .

ماذا سيفعل النظام السوري المنهار اقتصاديا حتى قبل بدء تنفيذ القانون ؟ — فهد ديباجي (@fahddeepaji1) June 16, 2020

ظريف على كوكب آخر

على من يكذب وزير خارجية النظام الايراني اذ يقول : سنعمل على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا، وكأن ايران في رخاء وازدهار وشعبها ليس جائعا ،وان قانون قيصر غير موجود ، وكأن العقوبات المفروضة لتقييد الارهاب الايراني غير قائمة.

شر البلية ما يضحك. — محمد علي الحسيني (@sayidelhusseini) June 16, 2020

كما توقعنا قبل أيام .. الدولارات التي تدفقت باتجاه دمشق لم تعط مفعولها فانهارت الليرة من جديد قبل 24 ساعة من بدء تنفيذ قانون قيصر! — بسام جعارة (@BassamJaara) June 16, 2020

قانون #قيصر سيدخل حيز التنفيذ غدا بدعم من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي فقدوقع قادة كلا الحزبين رسالة إلى الرئيس ترامب تحثه فيها على التطبيق الأقصى للقانون لأن الشعب #سورية يستحق حكومة وحياة أفضل من تسع سنوات من الحرب والبراميل المتفجرة #الأسد بدعم من حلفاءه في #روسيا وإيران — Radwan Ziadeh رضوان زيادة (@radwanziadeh) June 16, 2020

جريمة جديدة يرتكبها نظام الأسد بحق السوريين. قتله للمدنيين، تصفيته للمعتقلين، تهجيره للملايين، كلها جرائم ساهمت في صدور قانون سيزر، والحل بأهزوجة غنّتها حناجر ملايين السوريين منذ بداية الثورة وما زالوا: (يا بشار مانك منا.. خود كلابك وارحل عنا.. يا الله إرحل يا بشار). https://t.co/baDvWy7tEJ — عميد ركن فاتح حسون F.hasson (@fatehhasson) June 16, 2020