"علي".. طفل يحضر حفل زفاف والديه بعد 12 عاما!

حادثة غريبة، لكنها حصلت مساء الثلاثاء، في بلدة بيت دقو، شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

ولد علي قبل 4 سنوات ونصف، عبر نطف مهربة من والده الأسير حينها، صلاح حسين (49 عاما)، حيث قضى أكثر من 15 سنة معتقلا في السجون الإسرائيلية، ثم أُطلق سراحه قبل أيام.

قضى 15 عاماً في السجون الإسرائيلية..

الأسير المحرر صلاح حسين، عقد قرانه خلال فترة اعتقاله، وأنجب عبر "النطف المهربة" طفله الأول "علي"، ليحتضنه الآن لأول مرة. pic.twitter.com/e2crJiKnYN — AJ+ عربي (@ajplusarabi) June 15, 2020

في 2008، عقد صلاح قرانه على شيرين نزال، لكن اعتقاله حال دون الاجتماع بها، فأصر الزوجان على تحدي المنع الإسرائيلي، وإنجاب طفل عبر تهريب نطف من داخل السجن.

وشارك المئات من بلدة بيت دقو وخارجها في زفاف صلاح وشيرين، مساء الثلاثاء، على وقع أغانٍ ورقصات شعبية فلسطينية.

وعلى أكتاف مشاركين في حفل الزفاف، حُمل صلاح ونجله علي، وهما في سعادة غامرة.

إنها #فلسطين يا سادة أنجباه دون أن يلتقيا.. "علي" يحضر زفاف والديه صلاح حسين فلسطيني/بيت دقو/ قضاء #القدس 2004: اعتقل صلاح وحكم عليه بالسجن 15 عاما. 2008: عقد قرانه على زميلته في الجامعة شيرين نزال. 2013: قررا خوض تجربة الإنجاب عبر التلقيح. — عوض الرجوب (@aic_palestine) June 11, 2020

واعتُقل صلاح نهاية 2004، بتهمة المشاركة في عمليات مسلحة ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

ولحظة الإفراج عنه، قبل أيام، أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقال صلاح ليوم واحد، ثم أطلقت سراحه.

واعتقلت إسرائيل، بحسب بيانات فلسطينية، نحو مليون فلسطيني، منذ 1967، وهو عام احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويبلغ عدد الفلسطينيين القابعين داخل السجون الإسرائيلية حاليا حوالي 5 آلاف معتقل، بينهم نحو 700 معتقل مريض و41 سيدة.

وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع المناسبة وقال عوض الرجوب في تغريدة: إنها فلسطين ياسادة.