حميدتي يبحث سد النهضة والتوتر على الحدود في زيارة مفاجئة لإثيوبيا

وذكر البيان أن حميدتي أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بحضور وزيري الخارجية والدفاع الإثيوبيين، فور وصوله إلى مطار أديس أبابا.

وذكرت الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء أن حميدتي وصل أديس أبابا "في زيارة مفاجئة"، وأنه سيجري "مباحثات مع كبار المسؤولين الإثيوبيين بشأن قضايا مهمة بين البلدين" من دون تفاصيل.

ونشر آبي أحمد صورا على حسابه على موقع تويتر تجمعه بحميدتي.

I welcome to Ethiopia the Deputy Chairman of the Sudanaese Sovereign Council, Lieutenant General Mohamed Hamdan Daglo. pic.twitter.com/e9WZ2ovNwC

— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) June 17, 2020