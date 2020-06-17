حكم قضائي بسجن عم بشار الأسد ومصادرة جميع ممتلكاته في فرنسا

وأدانت المحكمة الفرنسية رفعت الأسد، بشراء عقارات في فرنسا بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية وحكمت عليه، اليوم، بالسجن أربع سنوات.

كما قضت المحكمة بمصادرة أحد الأصول العقارية له في لندن والبالغ قيمتها 29 مليون يورو.

من ناحيته، قال محامي رفعت الأسد يقول إنه موكله سيطعن على قرار المحكمة الفرنسية.

ورفعت الأسد قائد عسكري سابق، يُحَمل المسؤولية على نطاق واسع عن قمع انتفاضة عام 1982 ضد حكم أخيه الرئيس في ذلك الوقت حافظ الأسد والد بشار الأسد، مما تسبب في قتل الآلاف.

يأتي ذلك بينما دخل اليوم قانون "قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ في سوريا، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي ميك بومبيو، إن واشنطن تستهدف 39 شخصًا وكيانًا في الحكومة السورية بموجب قانون قيصر بينهم بشار الأسد وزوجته.

وأضاف بومبيو أن المستهدفين جزء من "حملة مستمرة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية" على الحكومة السورية، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس عقوبات "أكثر من ذلك" على الحكومة السورية ولن تتوقف حتى توقف حكومة الأسد حربها الوحشية على الشعب السوري.

ويشكل قانون "قيصر" الأمريكي، جزءًا من قانون تفويض الدفاع الوطني الذي أقره مجلس الشيوخ في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويهدف إلى معاقبة النظام السوري ورئيسه، على جرائم الحرب التي ارتكبها في حق المدنيين السوريين.

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