البث الحي
سياسة|الإمارات

تقرير: الإمارات تتعمد التعتيم على مصابي كورونا في السجون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
17/6/2020

وكشف التقرير الذي نشرته المنظمة عبر حسابها في تويتر، يوم الثلاثاء، أن الإمارات لم تتخذ الاحتياطات التي قررتها منظمة الصحة العالمية  لمنع انتشار الوباء.

وأوضح أن السلطات الإماراتية حرمت العائلات من الاتصال بالمعتقلين عن بعد بالهاتف والإنترنت.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن تعمّد سلطات الإمارات منع العائلات من الزيارة، وعدم التواصل مع عائلات المعتقلين وشرح أسباب المنع يمثل انتهاكاً لحق المعتقلين في الصحة وفي الحياة.

ارتفاع أعداد المصابين في سجن الوثبة

من ناحية أخرى، لفتت منظمة حقوقية، إلى ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سجن الوثبة الإماراتي، في وقت قال نشطاء، إن هناك إصابات جديدة بسجن العين المركزي.

وقال حساب (مِنا لحقوق الإنسان) إن السلطات الإماراتية أخفقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في سجن الوثبة، بإمارة أبو ظبي، ما يعرض صحة السجناء وحياتهم لخطر شديد.

وأوضح الحساب الحقوقي، في تقرير نشره يوم الثلاثاء، أنه "في 12 يونيو 2020، قدمت منّا لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة".

وأعربت منظمة (مِنا لحقوق الإنسان) من خلال النداء عن قلقها بشأن عدم حصول السجناء على الرعاية الطبية وظروف السجن السيئة.

وأكد الحساب في تغريدة عبر تويتر، أنه "في 16 أبريل 2020، تم الإبلاغ عن أول حالة لـ كوفيد-19 في سجن الوثبة، ونقل عن مصادر محلية أن أكثر من 110 سجناء كانت نتائجهم إيجابية حتى الآن".

سجن العين المركزي

من ناحية أخرى، تحدثت حسابات إماراتية معارضة عن وجود إصابات في سجن العين المركزي، فيما لم يرد حتى الآن أي معلومات من مصادر رسمية.

وقال الناشط الحقوقي الإماراتي عبد الله الطويل عبر تويتر" للأسف وردني من مصدر موثوق تسجيل اصابات جديدة ب فيروس كورونا في سجن العين المركزي.

وأضاف" حذرنا مراراً وتكراراً وطالبنا بالإفراج عن المعتقلين أو توفير الرعاية والإجراءات الصحية لمنع الانتشار ولكن لا حياة لمن تنادي".

https://twitter.com/BotawilAbdullah/status/1272850007771750401?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبدالله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)