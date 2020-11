بريطانيا: تصادم بموكب جونسون تفاديًا لدهس متظاهر (فيديو)

وأظهر مقطع الفيديو ظهور أحد المتظاهرين بشكل مفاجئ على الطريق تزامنا مع خروج موكب جونسون البرلمان، مما أدى لتوقف الموكب فجأة وسقوط المتظاهر على الأرض وارتطام سيارة جونسون بالدراجة الهوائية لحارس الشرطة المرافق للموكب.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5 — Steve Bray #HoldThemToAccount (@snb19692) June 17, 2020

@BorisJohnson claims whiplash injury after being taken up the arse by security following in Range Rover with #DominicCummings driving (we're assuming) 😂 pic.twitter.com/HuyBjtSv7u — 🌈Thoughts Aloud!😷 (@lpz3) June 17, 2020

وكان المتظاهرون يعترضون على ممارسات تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، على حد تعبيرهم، وكان مُصرحًا للمتظاهرين بالوقوف على أرصفة الطرق دون النزول للشارع، مما أدى إلى القبض على المتظاهر الذي هجم على موكب جونسون، بموجب إعاقته للطريق العام، وفق تصريح الحساب الرسمي للشرطة على تويتر.

At 14:30hrs two police vehicles collided in Parliament Square #Westminster

A pedestrian is reported to have stepped onto the road, vehicles suddenly stopped resulting in a rear end collision. No injuries.

A man was arrested for a public order offence. https://t.co/n0ta01DPrN — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 17, 2020

يذكر أن تركيا تصنّف حزب العمال الكردستاني "بمنظمة إرهابية"، وشنت عملية عسكرية جديدة، الإثنين، على معاقل الحزب شمالي العراق، بعد تصاعد وتيرة هجمات الحزب التي أوقعت أخيرا عددا من الضحايا بين المدنيين.

