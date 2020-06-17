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سياسة|بريطانيا

بريطانيا: تصادم بموكب جونسون تفاديًا لدهس متظاهر (فيديو)

القبض على متظاهر في لندن بعد تسببه في حادث لموكب رئيس الوزراء بوريس جونسون
القبض على متظاهر في لندن بعد تسببه في حادث لموكب رئيس الوزراء بوريس جونسون
17/6/2020

وأظهر مقطع الفيديو ظهور أحد المتظاهرين بشكل مفاجئ على الطريق تزامنا مع خروج موكب جونسون البرلمان، مما أدى لتوقف الموكب فجأة وسقوط المتظاهر على الأرض وارتطام سيارة جونسون بالدراجة الهوائية لحارس الشرطة المرافق للموكب.

وكان المتظاهرون يعترضون على ممارسات تركيا ضد حزب العمال الكردستاني، على حد تعبيرهم، وكان مُصرحًا للمتظاهرين بالوقوف على أرصفة الطرق دون النزول للشارع، مما أدى إلى القبض على المتظاهر الذي هجم على موكب جونسون، بموجب إعاقته للطريق العام، وفق تصريح الحساب الرسمي للشرطة على تويتر.

 

 

 

 

 

يذكر أن تركيا تصنّف حزب العمال الكردستاني "بمنظمة إرهابية"،  وشنت عملية عسكرية جديدة، الإثنين، على معاقل الحزب شمالي العراق، بعد تصاعد وتيرة هجمات الحزب التي أوقعت أخيرا عددا من الضحايا بين المدنيين.

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي
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