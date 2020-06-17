"التلغراف" تعتذر عن تصنيف قطر الخيرية منظمة "إرهابية"

وقالت وكالة الأنباء القطرية، الأربعاء، إن "التلغراف" نشرت اعتذارا عن مقالين، أحدهما بعنوان "روابط المؤسسة الخيرية بقطر تثير المخاوف"، نشر في 17 أغسطس/ آب 2019، والمقال الثاني بعنوان "المرأة التي قتلت خلال هجوم جهادي على سجن كانت تعمل به لصالح رئيس جمعية خيرية بريطانية"، نشر في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ووفق الوكالة، أشار المقالان إلى أن "هناك أسبابا تدعو إلى التشكيك في استقلالية منظمة «Nectar Trust» (بريطانية) الخيرية بسبب علاقتها مع جمعية قطر الخيرية (أهلية)، التي وصفتها المملكة العربية السعودية بأنها منظمة إرهابية".

واعترفت التلغراف بأنه "لا يوجد سبب للتشكيك في استقلالية Nectar Trust، وأن هيئة الجمعيات الخيرية في بريطانيا أكدت أن تصنيف جمعية قطر الخيرية منظمة "إرهابية" ليس له أساس قانوني في المملكة المتحدة".

واعتذرت صحيفة "التلغراف" عن أي استياء أو إحراج قد سببه نشر المقالين المذكورين أعلاه، بحسب المصدر نفسه.

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

بعدها بأيام أصدرت السعودية والبحرين والإمارات ومصر بيانا مشتركا، صنفت فيه شخصيات ومؤسسات خيرية من جنسيات مختلفة على أنها "إرهابية".

وتضمنت القائمة 59 شخصية من بينها الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكذلك 12 هيئة منها مؤسستا قطر وعيد الخيريتان.

وقطر الخيرية هي جمعية غير حكومية مقرها الدوحة تأسست عام 1992، تعمل في مناطق مختلفة من العالم، ولديها مشاريع دعم وإغاثة تشمل مجالات مختلفة بينها التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

وتنشط جمعية قطر الخيرية في أكثر من ستين دولة، ولديها 27 مكتبا في مناطق مختلفة من العالم.