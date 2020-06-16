مصر: نقابة الأطباء تطالب بالإفراج عن أطباء انتقدوا إدارة الدولة لأزمة كورونا

ودعت النقابة في رسالة موجهة إلى النائب العام حمادة الصاوي نشرت، الثلاثاء، على صفحة النقابة على فيسبوك إلى "سرعة الإفراج" عن أعضائها الذين أوقفوا "بعد أن نشروا آراءهم حول جائحة كورونا" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت النقابة أن هذه "الوقائع المتكررة تثير حالة من الإحباط والخوف المتزايد وسط صفوف الأطباء في وقت صعب من تاريخ الوطن".

ومازال الأطباء الخمسة في الحبس الاحتياطي وهم متهمون بـ"نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى جماعة إرهابية" و"المساس بأمن الدولة"، بحسب مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه.

وكان هاني بكر أحد الأطباء الخمسة قد كتب على فيسبوك مستنكرا "ليس لدينا كمامات للأطباء ولا أدوات حماية للفرق الطبية في مصر ولكننا نهديها إلى الصين وإيطاليا".

وفي حملة علاقات عامة دولية، قامت مصر بإرسال أدوات للحماية من فيروس كورونا إلى الصين وإيطاليا والسودان وكذلك إلى الولايات المتحدة رغم نقص هذه الأدوات داخل البلاد.

وخلال الأيام الماضية ضجت منصات التواصل في مصر باسم الطبيبة المصرية آلاء شعبان، المعتقلة منذ مارس/آذار الماضي من مقر عملها بمستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية، بسبب كشفها عن وجود حالة كورونا في المستشفى.

وتعد مصر من أكثر الدول المتأثرة بالفيروس في أفريقيا. وسجل أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أكثر من 46 ألف إصابة بالفيروس وقرابة 1700 حالة وفاة، حسب الأرقام الرسمية.

ومنذ نهاية مايو/أيار، تعلن السلطات عن أكثر من ألف إصابة جديدة يوميا. وتمثل النقابة قرابة 110 ألف طبيب مصري.

ووصلت مصر في عهد السيسي أن تطالب نقابة الأطباء من النائب العام الإفراج عن الأطباء المعتقلين اللي تم القبض عليهم بسبب اعتراضهم على عدم وجود وسائل حماية ليهم أثناء عملهم أو تعليقهم على أنباء تصدير أدوات الوقاية للخارج في ظل إنهم مش لاقيينها في المستشفيات#تضامنا_مع_الجيش_الأبيض — ShehabEldeen شهاب الدين (@ShehabEldeenM) June 16, 2020

#مصر هي البلد الوحيد في العالم حاليا التي تشهد ظاهرة اعتقال الأطباء ، والنظر إليهم كخطر وتهديد للأمن القومي !

نقابة الأطباء تناشد النائب العام الإفراج عن الأطباء الذي اعتقلوا لشكواهم من غياب أدوات حمايتهم من فيروس #كورونا — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 16, 2020

نقابة الأطباء: القبض على 5 أطباء بسبب النشر عن كورونا!

خلاص، مصر خالية من كورونا، مبسوط كده؟.. ماذا أنتم فاعلون لو تم الترويج لهذه الدعاية على نطاق واسع وقررت المنظمات الدولية تقديم مساعدات للدول التي لم تتمكن من التعافي من الوباء.

رددوا: مصر خالية من كورونا — سليم عزوز (@selimazouz1) June 16, 2020

نقابة الأطباء تستنكر القبض على الأطباء بسبب ما ينقلونه عن معاناتهم اليومية في المسشتفيات وتطالب بضرورة السماح لمحامي النقابة بحضور التحقيقات معهم وصرفهم بضمان مقار عملهم او اقامتهم لحين انتهاء التحقيقات — باطل (@batelsegnmasr) June 16, 2020