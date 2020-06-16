مصر تسجل أعلى معدل وفاة وإصابة يومي بفيروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان منها إن 398 حالة تماثلت للشفاء.

وبلغ إجمالي أعداد المصابين بالفيروس في مصر 46 ألفا و289 شخصا، بينهم 1672 وفاة، و12 ألفا و329 متعافيا.

وذكر البيان أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة (العاصمة)، الجيزة (غربي القاهرة) والقليوبية (شمال العاصمة)"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر (شرق)، مطروح (غرب) وجنوب سيناء (شرق)" أقل معدلات الإصابات.

والسبت والأحد، أعلنت وزارة الصحة ارتفاعات غير مسبوقة، في أعداد المصابين والوفيات، حيث سجلت السبت أعلى معدل وفيات وإصابات، بتسجيل 1677 إصابة بالفيروس و62 وفاة، قبل أن تعلن أعلى معدل وفيات الأحد بتسجيل 91 وفاة، بجانب 1618 إصابة.

وزاد معدل الوفيات والإصابات، بحسب بيان، الإثنين، لأعلى إحصائية يومية.

وأواخر مايو/أيار، نقلت تقارير صحفية، عن مسؤولين أن موعد حدوث ذروة تفشي الوباء بالبلاد ستكون بعد أسبوعين، مرجعين ذلك إلى أسباب بينها الزحام الذي شهدته الأيام الأخيرة من شهر رمضان والتجمعات العائلية بعطلة عيد الفطر.