"ليتني مكانك".. حرقة مواطن مصري توفيت أمه بكورونا (فيديو)

وأظهر الفيديو المواطن وهو يصرخ مولولا ومتحسرا على فقدان أمه، بينما يجثو على ركبتيه، ويحاول المارة مواساته.

وفي حرقة شديدة يصرخ المواطن: "ياريت أنا مكانك، يا خراب بيتنا من بعدك يا أمي".

أما محمد عبدالتواب، فني الأشعة بمستشفى كفر الزيات للعزل بمحافظة الغربية، فقد تعرض لمشهد مأساوي حيث استقبل أمه وودعها في محل عمله، وأشرف بنفسه على تغسيل وتكفين والدته إثر وفاتها بفيروس كورونا.

وأمام أحد المستشفيات بمحافظة القليوبية، صور أحد المواطنين مقطع فيديو يظهر مواطنا مريضًا مفترشًا الأرض أمام مستشفى حميات بنها، وهو يصرخ من الألم الشديد، مستغيثا بالأطباء لإنقاذه.

ويحاول المريض الوقوف على قدميه إلا أنه يفشل في ذلك، إذ يبدو أنه يعاني من ضيق شديد بالتنفس.

وفي الأيام الأخيرة أعلن عن وفاة عدد من الشخصيات العامة بسبب فيروس كورونا المستجد منهم عميد كلية الدراسات الإسلامية بدمنهور حامد عبده الفقي، وذلك بعد يوم واحدمن رحيل ابنة رئيس النيابة الإدارية في طنطا محمد الفقي.

ورغم تزايد عدد الإصابات والوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في مصر، واستغاثات المصريين اليومية من أمام المستشفيات، تتجه الدولة المصرية نحو تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق.

حيث أعلن مؤخرا عودة حركة الطيران مطلع الشهر المقبل، كما أعلن سابقا عن عودة السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق تدريجيا.

وفي مقطع فيديو متداول لأحد الحفلات الراقصة بمحافظة الغردقة، ظهر المحتفلون دون مراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات.

كما ستبدأ امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل بحضور مئات الآلاف من الطلاب على مستوى الجمهورية.

ويظهر مقطع فيديو تكدس معلمين أمام الإدارة التعليمية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتقديم اعتذارهم عن الإشراف على الامتحانات لظروف قهرية بسبب كورونا غير مكترثين بقواعد التباعد الاجتماعي لتفادي انتقال العدوى.

كما أظهرت صور ومقاطع أخرى تجمهرا وازدحاما لمواطنين أمام مصالح حكومية مثل مكتب سيارات المنصورة، ومكتب التأمينات والمعاشات بمنطقة وسط البلد في أسوان، دون أي إجراءات وقائية في ظل أزمة كورونا.