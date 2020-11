قلق أممي إزاء اعتقال عمال مصريين في ليبيا.. ما القصة؟

والأحد، أعلن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، أن وزارته ستفتح تحقيقا لتحديد مدى صحة تسجيل مصور يظهر ما يبدو أنه "احتجاز وإهانة لعمال مصريين"، مشددا على اهتمام الحكومة بالعلاقات مع الجارة مصر، وفق إعلام دولي.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إنها "ترحب بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص".

ودعت السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية.

وأعربت البعثة عن قلقها إزاء ما يتم تداوله بشأن اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

UNSMIL is concerned about the arrest, detention & ill-treatment of a large number of Egyptian nationals in the city of Tarhouna in potential violation to Libya’s international human rights law obligations on the prohibition of torture, inhuman & degrading treatment or punishment. pic.twitter.com/jyojScZGem

