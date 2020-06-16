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سياسة

صوت الإقامة؟! شاهد رد فعل لاعب أمريكي بعد إعادة فتح المساجد

16/6/2020

وظهر اللاعب الأمريكي جاسمون المقيم في قطر، بالفيديو وهو يركض نحو أحد المساجد في الدوحة وهو يقول" سمعت الإقامة؟ تم فتح المسجد، تم فتح المسجد".

وفي ركضه، سأل جاسمون بعض المارة عن صحة ما سمعه" هل هذا صوت الإقامة؟ فيما أكد له الحارس الموجود عند المسجد أنه فعلا صوت إقامة الصلاة".

عودة المصلين

كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، أعلنت الأسبوع الماضي تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية وإعادة فتح المساجد للصلوات (بإستثناء صلاة الجمعة) إبتداء من 15 يونيو/حزيران.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: “بفضل من الله نبشركم بإعادة فتح المساجد للصلوات (بإستثناء صلاة الجمعة) إبتداء من يوم الاثنين المقبل 15 يونيو/حزيران، وبعدد محدد من المساجد سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وذلك وفق إجراءات إحترازية محددة.

الفرحة بالعودة للمسجد

وتفاعل مغردون مع ردة الفعل العفوية للاعب الأمريكي وفرحته العارمة بإعادة فتح المساجد في قطر بعد أسابيع من إغلاقها بسبب جائحة كورونا.

وقال نايف العنزي" فرحة لاعب كرة سلة أمريكي بنادي الوكرة بإفتتاح المساجد في قطر بعد إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا، المقطع يعبر عن فرحة الجميع.

وكتب صالح الدوسري " اختلطت المشاعر بين الفرحة والحزن حين شاهدت هذا الفيديو المؤثر لشاب أمريكي وهو لاعب سله في نادي الوكرة حين سمع إقامة الصلاة بالأمس".

أمّا سالم زيد المطيري فقد كتب" فرحة لا توصف من لاعب كرة سلة أمريكي بافتتاح المساجد ".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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