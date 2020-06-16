صوت الإقامة؟! شاهد رد فعل لاعب أمريكي بعد إعادة فتح المساجد

وظهر اللاعب الأمريكي جاسمون المقيم في قطر، بالفيديو وهو يركض نحو أحد المساجد في الدوحة وهو يقول" سمعت الإقامة؟ تم فتح المسجد، تم فتح المسجد".

وفي ركضه، سأل جاسمون بعض المارة عن صحة ما سمعه" هل هذا صوت الإقامة؟ فيما أكد له الحارس الموجود عند المسجد أنه فعلا صوت إقامة الصلاة".

اختلطت المشاعر بين الفرحة والحزن حين شاهدت هذا الفيديو المؤثر لشاب أمريكي وهو لاعب سله في نادي الوكرة حين سمع اقامة الصلاة بالأمس . 😢#المرحلة_الأولى #فتح_المساجد pic.twitter.com/QuTi8Qchxx — Eng. Saleh ALDosari (@aldosari_eng) June 16, 2020

عودة المصلين

كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، أعلنت الأسبوع الماضي تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية وإعادة فتح المساجد للصلوات (بإستثناء صلاة الجمعة) إبتداء من 15 يونيو/حزيران.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: “بفضل من الله نبشركم بإعادة فتح المساجد للصلوات (بإستثناء صلاة الجمعة) إبتداء من يوم الاثنين المقبل 15 يونيو/حزيران، وبعدد محدد من المساجد سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وذلك وفق إجراءات إحترازية محددة.

فرحة لاعب كرة سلة امريكي بنادي الوكرة بإفتتاح المساجد في قطر بعد إغلاقها بسبب جائحة #فيروس_كورونا ، المقطع يعبر عن فرحة الجميع ❤️ pic.twitter.com/g47dfieSfY — نـــــايـــــف الـعــنـــــزي (@naif313) June 16, 2020

الفرحة بالعودة للمسجد

وتفاعل مغردون مع ردة الفعل العفوية للاعب الأمريكي وفرحته العارمة بإعادة فتح المساجد في قطر بعد أسابيع من إغلاقها بسبب جائحة كورونا.

وقال نايف العنزي" فرحة لاعب كرة سلة أمريكي بنادي الوكرة بإفتتاح المساجد في قطر بعد إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا، المقطع يعبر عن فرحة الجميع.

وكتب صالح الدوسري " اختلطت المشاعر بين الفرحة والحزن حين شاهدت هذا الفيديو المؤثر لشاب أمريكي وهو لاعب سله في نادي الوكرة حين سمع إقامة الصلاة بالأمس".

أمّا سالم زيد المطيري فقد كتب" فرحة لا توصف من لاعب كرة سلة أمريكي بافتتاح المساجد ".