رويترز: الأفارقة يسعون لتحقيق دولي في "عنصرية" الشرطة الأمريكية

وأظهرت مسودة قرار اطلعت عليها رويترز، أن دولا أفريقية تسعى لتشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في العنصرية الممنهجة ووحشية الشرطة" للدفاع عن حقوق من ينحدرون من أصول أفريقية.

ويطلق النص، تحذيرا من" حوادث وقعت في الآونة الأخيرة، تعكس وحشية الشرطة في تعاملها مع متظاهرين سلميين يسعون لحماية حقوق الأفارقة ومن ينحدرون من أصول أفريقية".

النص، الذي يجري تداوله بين الدبلوماسيين في جنيف ولكن لم يعرض بعد بشكل رسمي، يوجه تحذيرا من تلك الحوادث، وسيخضع للنقاش في اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الأربعاء.

NOW: Presentation of the report by #IGWG on #DDPA on its 17th session, which will be followed by general debate under item 9 – #racism, racial #discrimination #xenophobia and related #intolerance.

