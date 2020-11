تقرير: لهذه الأسباب يجب على إيطاليا إيقاف تزويد مصر بالأسلحة

وفي تعليقها على رد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو الأسبوع الماضي على الغضب الناجم من صفقة السلاح الضخمة المحتملة لبيع الأسلحة إلى مصر الذي قال فيه: إن الاتفاق لم يُنجَز بعد.

وقالت المنظمة إنه بالنظر إلى الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في مصر، كان من الأجدى عدم التفكير بالأصل في الصفقة التي تقدّر قيمتها بـ 11 مليار يورو، وينبغي ألا تتم.

وأشارت المنظمة إلى تعارض الصفقة مع تعهد وزراء خارجية "الاتحاد الأوربي" "بتعليق تراخيص تصدير أي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي إلى مصر" و "مراجعة مساعدتهم الأمنية لمصر". في أعقاب مذبحة رابعة عام 2013، التي قتلت فيها قوات الأمن المصرية نحو 1,150 متظاهرا.

You would think that, since Egyptian authorities tortured an Italian student to death, the authorities in Italy would at least know enough about the nature of the regime not to sell it arms… Maybe not.

Daily Brief: https://t.co/mU4IxVn5tN pic.twitter.com/c2t4Fz3eMe

— Human Rights Watch (@hrw) June 16, 2020