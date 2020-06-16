بريطانيا تقرر علاج مرضى كورونا بدواء واعد فورا

وأكد هانكوك أن بريطانيا بدأت بتخزين العقار المتاح بشكل واسع منذ ظهرت أولى المؤشرات على فاعليته قبل ثلاثة أشهر في مرضى كوفيد-19 الناجم عن الفيروس والذين يعانون من الأعراض الأكثر خطورة.

وقال "نظرا إلى أننا لاحظنا أولى المؤشرات الى إمكانات ديكساميثازون، نخزنّه منذ مارس/آذار."

وأضاف "بات لدينا الآن 200 ألف جرعة جاهزة للاستخدام ونعمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية ليشمل العلاج المعتاد لكوفيد-19 ديكساميثازون اعتبارا من بعد ظهر اليوم".

وقاد البحث الذي نشر الثلاثاء فريق من جامعة أوكسفورد تموّله الحكومة البريطانية بشكل جزئي.

وأطلقت بريطانيا أكبر تجربة عشوائية في العالم لأدوية لعلاج مرضى كوفيد-19 شملت أكثر من 11 ألف مريض تتراوح أعمارهم بين سنة و109 سنوات في 175 مستشفى في بريطانيا منذ مارس/آذار.