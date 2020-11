العثور على شاب أسود مشنوقا على شجرة.. والشرطة الأمريكية تتعهد بالتحقيق (فيديو)

واعتبرت السلطات الواقعة بادئ الأمر حادثة انتحار قبل أن تتراجع تحت وطأة مظاهرات غاضبة وتأمر بتشريح الجثة.

L.A. County Sheriff Alex Villanueva and other officials provided updates on the investigation into the death of Robert Fuller, a Black man who was found hanging from a tree in Palmdale. https://t.co/HghOw5EITq pic.twitter.com/1EbTTBYDAS

وقال شريف مقاطعة لوس أنجليس أليكس فيلانويفا خلال مؤتمر صحفي إنّه "من مصلحتنا التحقيق في كلّ الفرضيات" المتعلّقة بموت روبرت فولر (24 عاماً) الذي عثر عليه فجر العاشر من حزيران/يونيو الجاري، جثة متدلية من حبل في رقبته مربوط بفرع شجرة في بالمديل (حوالى 80 كلم جنوب لوس أنجليس).

وأضاف "يبدو أنّ التحقيق في هذه الوفاة يلقى اهتماماً كبيراً ليس فقط في بالمديل بل في سائر أنحاء البلاد".

Following the death of Mr. Robert Fuller, the City of Palmdale is officially supporting the call for an independent investigation and an independent autopsy of Mr. Fuller. Read full statement here: https://t.co/bKbKMqHNv3 #JusticeForRobertFuller #RobertFuller #RIPRobertFuller

وكانت السلطات المحليّة سارعت في بادئ الأمر إلى اعتبار موت فولر عملية انتحار، لكنّها ما لبثت أن تراجعت تحت وقع الاحتجاجات وأمرت بتشريح الجثّة لجلاء ملابسات الوفاة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي تظاهر الآلاف في بالمديل للمطالبة بالتحقيق في ملابسات موت هذا الشاب الأسود.

وأكّد فيلانويفا أنّ المحقّقين سيدقّقون في كل القرائن والصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في المنطقة لتحديد إن كان موت الشاب ناجماً عن عملية انتحار فعلاً أم أنّه كان ضحية جريمة قتل.

HANGING DEATHS INVESTIGATION: The FBI is monitoring the investigation into the death of a black man found hanging from a tree in Los Angeles County, with his family saying it was not a suicide and a similar case reported nearby. @mattgutmanABC reports. https://t.co/N0pkzyWktQ pic.twitter.com/NPsR0EF0Cf

ومنذ موت ابنها لم تنفكّ عائلة فولر تشكّك في فرضية الانتحار وتدعو إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات وفاته.

وقالت عائلة فولر "إنها عملية إعدام. لدينا الكثير من الأسئلة التي نحتاج إلى إجابات لها".

وأعلن عضو مجلس الشيوخ سكوت ويلك، وعضو الجمعية توم لاكي، ورئيسة مجلس مقاطعة لوس أنجلوس، كاثرين بارغر، دعمهم إجراء تحقيق مستقل أيضًا.

وطالب رواد التواصل الاجتماعي بإجراء تحقيق، داعين المدينة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة لتحديد كيف مات فولر، كما احتج العشرات منهم أمام مبنى المدينة مطالبين بالتحقيق في كيفية وفاة فولر.

URGENT: A protest was held today for the lynching of the young Black man, Robert Fuller in Palmdale, CA. Why haven’t we seen this broadcasted nationally? The MSM is attempting to shut out this story.

وقال مسؤولوا المدينة إنه لم تكن هناك كاميرات أمنية عاملة في المنطقة.

وتأتي هذه الواقعة في الوقت الذي تهزّ فيه احتجاجات ضخمة الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد، الأمريكي الأسود الأعزل الذي قضى اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض أثناء اعتقاله في مينيابوليس في 25 أيار/مايو.

The FBI is monitoring an investigation into the death of an African-American man by hanging, just days after another Black man was found hanging from a tree in CA.

After days of protests, investigators are walking back claims that one man died by suicide.@JonVigliotti reports pic.twitter.com/V2pUF80Gk6

