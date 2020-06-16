السيسي وحادث المرور.. "مصادفة" تشعل منصات التواصل في مصر (فيديو)

ويظهر بالفيديو السيسي وهو يطمئن على الشابين اللذين كانا على دراجة نارية ثم اصطدما بسيارة، وسألهما السيسي لماذا لا يرتديان الخوذات؟

#السيسي يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث pic.twitter.com/AAwKQjhKXW — اليوم السابع (@youm7) June 15, 2020

وظهر الشابان مع السيسي وهما بصحة جيدة، حتى إن ملابسهما لم تتأثر من الحادث مطلقا، ويظهر عليهما الاستغراب من هذه "المصادفة العجيبة".

الغريب في الأمر أن كاميرات موقع "اليوم السابع" الموالي للسلطة المصرية، كانت موجودة بالمصادفة أيضا! بحسب تعليقات الناشطين.

https://twitter.com/mnnm880/status/1272559274946936836?ref_src=twsrc%5Etfw

كثير من مستخدمي مواقع التواصل سخروا من الواقعة وأعربوا عن استغرابهم لوجود كاميرات وسائل الإعلام لتسجيل هذه "المصادفة"، وذلك رغم أن السيسي كان من المفترض أنه يقوم بجولة "تفقدية سرية" لبعض المشروعات كما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

ومن المعروف أن مرور الرئيس المصري بشارع من شوارع القاهرة يستوجب إجراءات أمنية مشددة منها غلق شوارع ومحلات وإزالة السيارات الواقفة، مما يستحيل أن يقع حادث في أي شارع يمر به الرئيس كما يقول أحد المشككين بمغامرة الرئيس الجديدة.

حلو اوي موضوع الرئيس الحنين دا

يعني الولد عمل حادثه بالصدفه والكاميرات كانت معديه بالصدفه والسيسي كان معدي بالصدفه انا افتكر ايام الجيش كان السيسي بيخاف يطلع رأسه من العربيه الا والحرس قدامه — 🧬جين الثورة🧬⁦🇪🇬⁩ (@A_A_khalifa) June 15, 2020

وسجل موقع اليوم السابع مقطع فيديو آخر مع الشاب الذي وقع له الحادث وأكد أن الأمر كان مصادفة بالفعل، وأنه فوجيء بموكب الرئيس السيسي بعد اصطدام دراجته البخارية بسيارة.

أول ظهور للشاب الذى توقف #السيسي للاطمئنان عليه pic.twitter.com/9XsCGXwUwI — اليوم السابع (@youm7) June 16, 2020

لكن هذه ليست هذ المرة الأولى التي يصادف فيها السيسي موقفا بالشارع أثناء جولاته، ويتوقف للتعامل معه، وتكون الكاميرات جاهزة لالتقاط المشهد.

تخيل أنت تبقي بتعمل حادثه فأمان الله كده و تتفرش عالأرض وواحد يمد إيده يقومك تبص تلاقيه الرئيس السيسي

أحلام نومه العصر has nothing on this بجد ! 😂 — إيسادورا ∞ (@HagerMahmoudH) June 15, 2020

فمنذ شهرين ظهر تسجيل مصور للرئيس السيسي، وهو يوبخ ضابط جيش بأحد مواقع الإنشاءات، ويسأل عن المسؤول المدني لتوبيخه، وذلك بسبب عدم ارتداء عمال كمامات للوقاية من فيروس كورونا.

ويظهر السيسي في الفيديو، آمرًا بتوزيع كمامات على العمال، ويقول "الناس دي هتاكل منين لو قعدت، بلغ المقاول إني لو جيت ولقيت المنظر ده تاني هيبقالي تصرف تاني".

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وقف يطمن على شاب مصاب في حادث في طريق يقفلونه ويقفل كل الطرق المؤديه اليه ويغلقون محلاتها ويصورون بطاقات اصحابها ويحتلون اسطحخ منازلها حين يكون مار به — Alaa Ali Mohammed (@kokowawa0000200) June 15, 2020