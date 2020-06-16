البث الحي
سياسة

"أردوغان مذعور من السيسي".. حسابات مصرية تزيّف ترجمة فيديو للرئيس التركي (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يمين", والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يمين", والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
16/6/2020

وتداولت صفحات موالية للنظام المصري مقطعا من خطاب الرئيس أردوغان ادعت أنه يعترف فيه بـ "قوة" السيسي والجيش المصري، فهل قال أردوغان ذلك؟

وبمتابعة فريق "مرصد تفنيد الأكاذيب" التابع لوكالة الأناضول التركية للمقطع، وجد الفريق أن أول من نشره مع ترجمة مغلوطة بشكل متعمد، هو صفحة "تعيشي يا مصر" على فيسبوك، وللصفحة أكثر من مليوني معجب، ونحو مليونين ومائة وخمسين ألف متابع. 

وحمل المنشور عنوان "أردوغان يحكي تفاصيل حديثه مع الرئيس السيسي" مع مقطع فيديو مدته 28 ثانية بزعم حديث الرئيس أردوغان مع ترجمة من اللغة التركية الى العربية.

وتفاعل مع المنشور بالردود أكثر من 700 حساب بينما تعدت الإعجابات به أكثر من ألف. 

ووضع مصممو التسجيل ترجمة لا علاقة لها بكلام الرئيس أردوغان مستغلين عدم معرفة المتابعين اللغة التركية. 

وجاء على لسان الرئيس أردوغان، بحسب الترجمة الزائفة، أنه قال "كنت أتحدث إلى السيسي وقلت له أنا أعلم أنه يمكنك محاربة الجيش التركي"، ورد السيسي "لا تقلق فالجيش المصري لا يحارب النساء"، ثم ظهر أردوغان بآخر المقطع المزيف وهو يبكي.

حقيقة الفيديو

بمتابعة فريق"مرصد تفنيد الأكاذيب" للفيديو، وجد الفريق انه مجتزأ من حديث للرئيس أردوغان في مارس/آذار الماضي في ذكرى معركة "جناق قلعة".

انتهت هذه المعركة التاريخية بانتصار الجيش العثماني على قوات التحالف بقيادة الإمبراطورية البريطانية. وجناق قلعة هي مدينة تركية تقع على مضيق الدردنيل المحوري بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

وللحقيقة فإن الرئيس أردوغان لم يذكر الرئيس المصري في أحاديثه في الآونة الأخيرة، إلا في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، حيث وجه كلاما مباشرا إلى السيسي الذي انتقد عملية "نبع السلام" لمطاردة مسلحي الأكراد في الشمال السوري.

وقال فيه "أنت على الأخص لا يحق لك الكلام أبدا يا قاتل الديمقراطية في بلدك"، ولم يحدث أن تكلم على اتصال أو حديث آخر مع السيسي".

ورغم أن المنشور نشر في أوائل مارس/ آذار الماضي، فإن حسابات كثيرة، ليبية ومصرية وسعودية، عادت لتداوله، بالتزامن مع تقديم الحكومة التركية مساعدات متفق عليها بموجب اتفاقية بين حكومتي أنقرة وطرابلس، قلبت موازين القوى العسكرية لصالح الأخيرة مع هزائم وخسائر كبيرة منيت بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر حليف السيسي.

وتزامنت إعادة تداول الفيديو مع حملة "دعائية" في وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف رفع معنويات قوات حفتر بدعاوى مواقف محتملة لتدخل الجيش المصري إلى جانبه.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبدالله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

فرنسا تعرب عن قلقها بعد اعتقال مسؤول في منظمة حقوقية في مصر

صورة من زيارة السفراء إلى مقر المنظمة والتي اعتقل بشير على خلفيتها (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي