مواطن تونسي مقاطعا سكاي نيوز عربية: سننتصر عليكم يا أعداء ثورتنا (فيديو)

وظهر المواطن بجوار مراسل القناة، أثناء قيام الأخير بتغطية أحداث الاعتصام الفاشل أمام مقر البرلمان التونسي أمس الأحد، قائلا "تونس حرة مستقلة، سننتصر عليكم يا أعداء ثورتنا بإذن الله، أنتم أعداء الديمقراطية".

وأخفقت "جبهة الإنقاذ الوطني" لحراك 14 يونيو/ حزيران، في تنظيم اعتصام قبالة البرلمان التونسي، للمطالبة بحلّه وإجراء انتخابات مبكرة وتغيير الحكومة، إذ لم يتجاوز عدد المشاركين في هذا التحرّك بضع عشرات.

وجاء هذا التحرك المحدود استجابة لدعوة توجّهت بها جبهة الإنقاذ، الخميس، إلى التونسيين لتنفيذ اعتصام سلمي مفتوح، بداية من الأحد، في ساحة باردو بالعاصمة، للمطالبة بحل البرلمان، وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة، وإجراء حوار وطني، وتشغيل العاطلين عن العمل.

وكانت صفحات عبر موقع فيسبوك دعت إلى التجمهر ضد حركة النهضة وزعيمها الغنوشي، وخلعت إحدى تلك الصفحات على نفسها اسم "حراك الإخشيدي".

وكان واضحا من خلال خاصية الشفافية (خاصية تتيح معرفة البلد الذي تسيير من خلاله الصفحة) أن عددا من هذه الصفحات تعمل من الإمارات، خاصة عبر ما تنشر من مداخلات للوجوه البارزة فيما سمي بـ"جبهة الإنقاذ" عبر القنوات المدعومة إماراتيا.

حرّ من أحرار تونس يوجه رسالة إلى #الامارات وعرابي الانقلابات على شاشة سكاي نيوز pic.twitter.com/LPh8LWK7cw — محمد هنيد (@MohamedHnid) June 14, 2020

وأخفق المحتجون في الوصول إلى ساحة باردو، حيث كان مقررا تنفيذ الاعتصام، إذ منعتهم قوات أمن طوّقت الساحة بأسلاك شائكة، ومنعت الوصول إليها. وتفرق المحتجون من دون بدء اعتصام مفتوح.

ويترأس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة" (إسلامية- 54 من أصل 217 نائبا)، وهي شريك في حكومة ائتلافية.

وقال الناطق باسم "النهضة"، عماد الخميري، إن "هذه التحركات لا تمثلها قوى سياسية واجتماعية وازنة في المجتمع التونسي، وإنما هي دعوات تتقاطع مع جوقة إعلامية خارجية تديرها أذرع إعلامية معروفة معادية لتونس ولتجربتها ولنظامها السياسي ولثورتنا وتجربتنا الديمقراطية".

وأضاف أن "هذه الأذرع (لم يسمّها) تلتقي مع هذه الأصوات الداخلية، وهي أصوات معزولة بدليل أنها لم تكن لها القدرة على تحريك الشارع وجلب الأنصار، لأنها تدفع في قضية لا تمثل الآن أولوية من الأولويات الوطنية في البلاد".

وتابع "اليوم ليست (حركة) النهضة ولا البرلمان المستهدفان.. هذه دعوات يائسة، ودليل ذلك هو انفضاض جماهير شعبنا عنها، وتبقى متانة النظام الديمقراطي والثورة هو خيار شعبي أصيل لا يمكن أن يتداعى بمثل هذه الدعوات اليائسة".

وحذرت "النهضة"، الخميس، من أن الدعوات المطالبة بحل البرلمان تضر باستقرار تونس، وقد تجرها نحو "الفوضى".