مصر.. نحو 10 آلاف حادث سيارة خلال عام واحد

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2019.

10 قتلى يوميا

وبحسب النشرة، بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2019 عدد 3484 شخصًا، مقابل 3087 شخصا خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 12.9%.

وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثاً يوميا خلال عام 2019، مقابل 23.2 حادثاً يوميا في عام 2018.

وذكر الجهاز أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7%، يليه عيوب فنية في المركبة بنسبة 13.5% من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019

40 مليار جنيه تكلفة

كان تقرير لوزارة النقل والمواصلات في مصر، نشرته الصحف المصرية قد كشف أن تكلفة حوادث الطرق والمرور في مصر تخطت حاجز 40 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) عام 2017.

بحسب دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن "التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر عام 2017".

شبكة طرق السيسي

في مايو /أيار 2014 قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حوار تليفزيوني: " هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده".

ويعتبر السيسي مشروعات الطرق الجديدة أحد المشروعات القومية الكبرى التي يقوم بتنفيذها في مصر .

كان وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير قال في مايو/أيار الماضي بحضور عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة مشروعات الطرق والكباري التي تم إنشاؤها بلغت 175 مليار جنيه (11.9 مليار دولار).

حوادث القطارات

وذكر جهاز الإحصاء أن عدد حوادث القطارات قد انخفض الي 1863 حادثة عام 2019، مقابل 2044 حادثة عام 2018 بنسبة أنخفاض قدرها 8.9%

إلا أن معـــــدل قســـوة حــــوادث القطـارات قد ارتفع الـى 42.4 وفاة لكل 100 مصـاب عــام 2019، مقابـل 34.3 وفاة لكل 100 مصاب عام 2018.

حادث قطار محطة مصر الذي أسفرعن وفاة 21 شخصًا وإصابة 52 آخرين

السبب الرئيس للوفاة عالميا

يلقى أكثر من 1.35 مليون شخص حتفهم سنويًا بسبب تصادمات الطرق في العالم، ويعاني ما يتراوح عدده بين 20 مليون، 50 مليون شخص إصابات غير قاتلة.

بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية عن حالة السلامة على الطرق عام 2018، كانت الإصابات الناجمة عن حوادث المرور السبب الرئيسي لإزهاق أرواح الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و29 سنة.

وبحسب التقرير، لا يزال خطر الوفاة بسبب حوادث المرور على الطرق أعلى بمقدار 3 مرات في البلدان المنخفضة الدخل عنه في الأخرى المرتفعة الدخل.

تستحوذ أفريقيا على أعلى المعدلات (26.6 لكل 100 ألف نسمة)، بينما تستحوذ أوربا على أدناها (9.3 لكل 100 ألف نسمة).

يدل نوع مستخدمي الطريق كذلك على التفاوتات في الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.

على الصعيد العالمي، تشكل نسبة المشاة وراكبي الدراجات 26% مَن مجموع من تُزهَق أرواحهم من في حوادث الطرق، بينما يصل ذلك العدد إلى 44% في أفريقيا وإلى 36% في شرق المتوسط.

تشكل نسبة قائدي الدراجات النارية وركابها 28% من مجموع من تُزهَق أرواحهم في حوادث الطرق، لكن بعض الأقاليم تشهد نسبة أعلى، إذ تبلغ 43% في جنوب شرقي آسيا، بينما تبلغ 36% في غرب المحيط الهادئ.