مصر تفتح جميع مطاراتها أمام الطيران الدولي مطلع الشهر المقبل

جاء الإعلان في مؤتمر صحفي عقده أمس كل من وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل ووزير الطيران المدني محمد منار، ووزير السياحة والآثار خالد العناني

ثلاث وجهات فقط

وقال وزير الطيران في مداخلة تليفزيونية إن مصر ستكون مستعدة لاستقبال الرحلات التجارية في جميع مطاراتها اعتبارا من 1 يوليو/تموز.

ولكن رحلات المجموعات السياحية ورحلات الطيران العارض (الشارتر) ستقتصر فقط في البداية على الوجهات الشاطئية في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

غير مسموح بالتنقل

ووفق ما أوضحه وزير السياحة والآثار في مداخلة تليفزيونية فلن يسمح للسائحين بالتنقل بين المحافظات خلال فترة إقامتهم في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن اختيار المحافظات المذكورة جاء لانخفاض كثافتها السكانية، وانخفاض معدلات الإصابة بكورونا بها، إلى جانب أن حركة السياح ستقتصر على وجودهم في منتجع والتمتع بالشواطئ والرياضات البحرية، وهي أنشطة لا تتضمن الكثير من الاختلاط، كما أنها الأنشطة التي قد يحتاجها السياح بعد فترة عزلة طويلة في بلدانهم.

وكانت الحكومة أعلنت عدة حوافز لتشجيع عودة السياحة، ومنها إعفاء الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية من سداد رسوم التأشيرات السياحية حتى أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وسيتم فتح المزارات السياحية تدريجيا اعتبارا من أول يوليو/تموز، بداية من متحف الغردقة، ثم المتحف المصري بالتحرير، ومعبد الكرنك بالأقصر.

إجراءات صارمة

إلى جانب تعقيم جميع المطارات بانتظام، لن يسمح لشركات الطيران بتقديم وجبات ساخنة على رحلاتها، وستقدم فقط الأطعمة الجافة والمشروبات المعبأة.

ولن يسمح بتداول أي مجلات أو صحف أو مطبوعات ورقية خلال الرحلة.

وسيلتزم جميع الركاب وأفراد طاقم الطائرة بارتداء الكمامات طوال مدة الرحلة، وفق ما أعلنه العناني خلال المؤتمر الصحفي.

نتيجة تحليل PCR

وأوضح وزير الطيران أنه سيجري إلزام السائحين القادمين من البلدان التي يتفشى فيها وباء "كوفيد-19″، والتي تحددها بانتظام منظمة الصحة العالمية، بتقديم اختبار PCR حديث قبل موعد السفر بـ 48 ساعة حدا أقصى.

وذلك في مطار المغادرة بالمدينة القادمين منها إلى مصر، مع توقيع إقرار بعدم ظهور أعراض للإصابة بـ "كوفيد-19" أو مخالطته لأي حامل للفيروس خلال 14 يوما قبل تاريخ السفر.

3 مليارات خسائر

وقال وزير الطيران المدني، إن حجم خسائر مصر للطيران يقدر بـ 3 مليارات جنيه، وانخفضت موارد المطارات إلى صفر منذ بدء أزمة فيروس كورونا

وذكر وزير السياحة أن الطاقة الاستيعابية بالفنادق 50% حدا أقصى، وستمنح الإجازة للعاملين كل 60 يوما على الأقل، للحد من تنقلهم بين المحافظات السياحية النائية ومحافظات وادي النيل.

وأعلنت وزارة الصحة في مصر تسجيل 91 حالة وفاة و1618إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 44598 حالة، من بينها 1575 حالة وفاة، و13332 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، منها 11931 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.