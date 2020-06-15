ليبيا.. إطلاق اسم السلطان سليمان القانوني على طريق في تاجوراء

جاء ذلك في منشور شاركه، الإثنين، رئيس بلدية تاجوراء حسين بن عطية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

https://twitter.com/0K3Q7DlmUPdAFmm/status/1272198377980276745?ref_src=twsrc%5Etfw

وذكر أن الجيش العثماني دخل تاجوراء من ناحية الحميدية وأعد الأهالي لمواجهة الجيش الإسباني الذي كان يتمركز في المدينة، وتم تحرير طرابلس بعدها.

ونوه إلى أن القائد العثماني مراد آغا الذي كان على رأس الجيش، يوجد مسجد باسمه في تاجوراء.

وأثار القرار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

تسمية طريق بتاجوراء "طريق سليمان القانوني".

بلدية تاجوراء تقرر رسمياََ تسمية الطريق الذي يبدأ من منارة الحميدية "الفنار" وصولا إلى جزيرة الدوران المعروفة ب"جزيرة اسبان".

ليكون الإسم الرسمي لذلك الطريق

"#طريق_سليمان_القانوني" pic.twitter.com/ZZv7aYN8d9 — Moataz alkraik (@Moataz_Alkraik) June 14, 2020

1⃣البارحة بلدية في #الرياض قررت تغيير اسم أحد الشوارع والذي يحمل اسم السلطان سليمان القانوني لا شأن لي فهذا شأن بلديات داخلي، لا مجال للخوض في خلفياته لكن الحقيقة تغيير الاسم دفع الكثير للبحث والقراءة عن هذا السلطان لذلك قررت سأصطحبكم بجولة في حياة هذا السلطان العظيم pic.twitter.com/EvfBCeGLgH — محمود حج علي (@mahmuthacali_ar) June 14, 2020

عكس السعودية

يأتي الإجراء الليبي بعد يوم واحد من نشر حسابات سعودية ووسائل إعلام محلية خبرا يفيد بإزالة أمانة الرياض لوحات باسم السلطان العثماني سليمان القانوني من أحد شوارع العاصمة السعودية إيذانا بتغيير اسم الشارع.

ورغم أن الصور حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل، واحتفى بها مغردون سعوديون، إلا أن السلطات المحلية لمنطقة الرياض لم تعلن بشكل رسمي عن إعادة تسمية أي شارع من شوارع المدينة.