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سياسة|ليبيا

ليبيا.. إطلاق اسم السلطان سليمان القانوني على طريق في تاجوراء

إطلاق اسم السلطان سليمان القانوني على طريق في تاجوراء
إطلاق اسم السلطان سليمان القانوني على طريق في تاجوراء
15/6/2020

جاء ذلك في منشور شاركه، الإثنين، رئيس بلدية تاجوراء حسين بن عطية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

https://twitter.com/0K3Q7DlmUPdAFmm/status/1272198377980276745?ref_src=twsrc%5Etfw

وذكر أن الجيش العثماني دخل تاجوراء من ناحية الحميدية وأعد الأهالي لمواجهة الجيش الإسباني الذي كان يتمركز في المدينة، وتم تحرير طرابلس بعدها.

ونوه إلى أن القائد العثماني مراد آغا الذي كان على رأس الجيش، يوجد مسجد باسمه في تاجوراء.

وأثار القرار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

عكس السعودية

يأتي الإجراء الليبي بعد يوم واحد من نشر حسابات سعودية ووسائل إعلام محلية خبرا يفيد بإزالة أمانة الرياض لوحات باسم السلطان العثماني سليمان القانوني من أحد شوارع العاصمة السعودية إيذانا بتغيير اسم الشارع.

ورغم أن الصور حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل، واحتفى بها مغردون سعوديون، إلا أن السلطات المحلية لمنطقة الرياض لم تعلن بشكل رسمي عن إعادة تسمية أي شارع من شوارع المدينة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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