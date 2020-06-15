لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الإثنين 15 من يونيو/حزيران)

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم 15 من يونيو/حزيران:

منظمة الصحة العالمية: إحصاء أكثر من مئة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في بيجين منذ ظهر الوباء مجددا في العاصمة الصينية.

وزارة الصحة التركية تعلن تسجيل 18 وفاة و1592 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 947 حالة.

لجنة مواجهة وباء كورونا في اليمن تعلن تسجيل 44 وفاة و80 إصابة جديدة بكورونا في أعلي معدل وفيات يومي بالفيروس.

وزارة الصحة الإماراتية: حالتا وفاة و342 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 667 حالة.

أبوظبي تمدد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها الكبرى لمدة أسبوع.

وزارة الصحة الجزائرية تعلن تسجيل 10 وفيات و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 777 والإصابات 11031.

المغرب يسجل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة العراقية تعلن تسجيل 45 وفاة و1106 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 652 والإصابات 21315.

وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 3 وفيات و1274 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 76 والإصابات 80876.

وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 39 وفاة و4507 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 1011 والإصابات 132048.

أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد في السعودية تتخطى الألف.

وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 36431.

وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 4 وفيات و1043 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 108 والإصابات 24524.

فرنسا تعيد فتح حدودها مع بلجيكا وتسمح بالتنقل داخل حدود الاتحاد الأوربي بعد إنهاء الحجر الصحي.

فرنسا تسجل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 29436.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 12 وفاة و213 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 54 آخرين.

إيطاليا تسجل 26 حالة وفاة في أدنى معدل وفيات يومي منذ مارس/آذار الماضي.

انخفاض حالات الإصابة الجديدة في إيطاليا بصورة طفيفة إلى 303 االإثنين من 338 أمس الأحد.

روسيا تسجل 8246 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 537210 حالات.

روسيا تسجل 143 حالة وفاة بفيروس كورونا الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 7091.

إيطاليا تسجل 301 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين إلى 270290 حالة.

إيطاليا تسجل 26 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34371 حالة.

الولايات المتحدة تسجل 12461 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

الولايات المتحدة تسجل 264 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

البرازيل تسجل 6081 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

البرازيل تسجل 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

بريطانيا تسجل 968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

إسبانيا تسجل 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة.

إيران تسجل 2449 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و8950 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

إسرائيل تسجل 182 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

إعادة فتح الحدود الأوربية

بعد ثلاثة أشهر من العزل داخل الحدود الوطنية، استعاد الأوربيون، الإثنين، حق السفر بشكل أسهل من دولة إلى أخرى داخل الاتحاد الأوربي بسبب تراجع حدة الوباء العالمي.

وفتحت إيطاليا وكرواتيا وبولندا حدودها من دون قيود الأسبوع الماضي. وأتاحت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا واليونان، الإثنين، حرية التنقل مجدداً مع كافة الدول في القارة العجوز.

العودة إلى الوضع الطبيعي في باريس

تستعيد باريس، المدينة التي يزورها أكبر عدد من السياح في العالم، تدريجيا وضعها الطبيعي. وسمح للمقاهي والمطاعم بإعادة فتح أبوابها بعدما فتحت مساحاتها الخارجية في أوائل يونيو/حزيران، وسيتمكن السياح من زيارة برج إيفل شرط أن يصعدوا عبر السلالم.

وفي فرنسا حيث أودى كورونا المستجدّ بنحو 30 ألف شخص، اعتبر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الإثنين، أن بلاده "تجاوزت الجزء الأكبر من وباء" كوفيد-19 مشيرا الى أن مكافحة كورونا المستجد لم تنته بعد. وستستأنف دور الحضانة والمدارس والكليات نشاطها بدوام كامل اعتباراً من 22 من يونيو/حزيران.

السماح بفتح كافة المتاجر في إنجلترا

بات مسموحاً لكافة المتاجر في إنجلترا، الإثنين، باستئناف عملها مع بدء مرحلة جديدة من رفع العزل في المملكة المتحدة.

ولم تبق إلا المتاجر التي تعتبر "أساسية" مثل محلات المواد الغذائية والصيدليات، مفتوحةً خلال فترة العزل التي بدأت أواخر مارس/آذار من أجل احتواء تفشي الوباء.

مخاوف من قفزة لعدد الإصابات في الصين

شهدت الصين في نهاية الأسبوع الفائت ارتفاعاً في عدد الإصابات تركز حول سوق شينفادي العملاقة في جنوب بيجين التي كانت بمنأى نسبياً عن الوباء.

ومنذ الجمعة، سجّلت العاصمة أكثر من مئة إصابة جديدة بالمرض وأوصت مدن عدة في البلاد سكانها بتجنّب الذهاب إلى بيجين.

وقررت سلطات العاصمة الصينية، الإثنين، إغلاق جميع المراكز الرياضية والثقافية مجدداً.

مشارح ممتلئة في الهند

في الهند، أفادت وسائل إعلام أن كثيرين يتوفون بعد رفض المستشفيات استقبالهم، بسبب نقص الأسرّة.

وتُسجّل أكثر من ألف إصابة يومياً في نيودلهي. وأعلنت السلطات إعادة فرض تدابير العزل على سكان مدينة تشيناي الكبيرة اعتباراً من الجمعة.

وفي البلاد التي سجّلت رسمياً نحو تسعة آلاف وفاة وأكثر من 300 ألف إصابة، تكتظ المشارح بالجثث بسبب عجز عاملي المدافن والمحارق عن مجاراة مسار الوفيات.

تحذير حكومي في باكستان

في باكستان، حذّرت الحكومة من أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد قد يتضاعف بحلول نهاية يونيو/حزيران ويتجاوز المليون في أواخر يوليو/تموز.

جزر البليار

وصل أوائل سيّاح ألمان سُمح لهم بالاستفادة من الشمس، إلى أرخبيل البليار التابع لإسبانيا الإثنين في إطار مشروع تجريبي، قبل أسبوع من إعادة فتح إسبانيا لحدودها في 21 من يونيو/حزيران.

وبعد قياس حرارة أجسامهم عند الوصول، سيخضعون للمتابعة عبر الهاتف من جانب السلطات للتحقق من ظهور محتمل لأعراض كوفيد-19.