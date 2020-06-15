لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الأحد 14 من يونيو/حزيران)

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم 14 من يونيو/حزيران:

وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 91 حالة وفاة بكورونا في أعلى معدل وفيات يومي بالفيروس.

وزارة الصحة المصرية تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 402 آخرين.

وزير الطيران المصري يعلن استئناف رحلات الطيران بجميع مطارات الجمهورية اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل.

عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية إبراهيم الزيات يُعلن ارتفاع الوفيات بين الأطباء بفيروس كورونا إلى 65 بعد تسجيل وفاة 6 آخرين.

وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل.

الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: إجلاء أول فوج من العالقين الفلسطينيين في مصر يومي 21 و22 من الشهر الجاري.

وزارة الصحة الأردنية تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 961.

وزير الصحة الأردني: إذا سجلنا 10 إصابات أو أكثر يوميا بفيروس كورونا لمدة أسبوع سنعود إلى إجراءات الإغلاق مرة أخرى.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل حالة وفاة و304 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي 701 آخرين.

بريطانيا تسجل 36 حالة وفاة و1514 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 41698 والإصابات 295889.

المديرية العامة للصحة الفرنسية: 9 وفيات و407 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

الرئيس الفرنسي: اعتبارا من يوم غد ينتهي الحجر الصحي في فرنسا وسيصبح ممكنا التنقل بين الدول الأوربية.

الرئيس الفرنسي: لن نزيد الضرائب لتعويض ما فقدناه بسبب جائحة كورونا.

الرئيس الفرنسي: سنعمل على إعادة الاعتبار لمن يعملون في القطاع الصحي وسنعمل على حماية كبار السن.

وزارة الصحة التركية تعلن تسجيل 15 وفاة و1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1330 حالة.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات 8793.

وكالة الأنباء القطرية: الاتحاد القطري لكرة اليد يقرر استئناف مسابقات فئة الرجال للموسم الرياضي الحالي اعتبارا من يوم 10 سبتمبر/أيلول المقبل.

اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن تعلن تسجيل 4 وفيات و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 14 حالة.

وزارة الصحة الإيطالية: تسجيل 44 وفاة و338 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1505 آخرين.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 7 وفيات و109 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي 186 آخرين.

سلطة الطيران المدني السوداني للجزيرة مباشر: تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي حتى 28 يونيو/حزيران الجاري باستثناء رحلات إعادة العالقين.

وزارة الصحة القطرية تعلن تسجيل 3 وفيات و1186 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1646.

وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 40 وفاة و4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 972 والإصابات 127541.

وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 1446.

وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 7 وفيات و454 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 296 والإصابات 35920.

وزارة الصحة الكويتية تعلن تسجيل 454 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 35920.

وزارة الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 107 وفيات و2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 8837 والإصابات 187427.

وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 5 وفيات و1404 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الوفيات 104 والإصابات 23481.

وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 8734.

اليابان تعلن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أكبر عدد إصابات منذ رفع حالة الطوارئ.

مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا يعلن تسجيل 119 وفاة و8835 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 6948 والإصابات 528964.

وزارة الصحة البحرينية تعلن تسجيل وفاتين و514 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الموريتانية: 4 وفيات و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

موقع جونز هوبكينز: تسجيل 20291 إصابة بفيروس كورونا ترفع إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة إلى 2081296.

موقع جونز هوبكينز: 542 وفاة بفيروس كورونا ترفع إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة إلى 115578.

في البرازيل توفي 892 شخصا بسبب فيروس كورونا في البرازيل في آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 42 ألفا و791.

أفادت معطيات موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا كورونا عالميا، بأن البرازيل سجلت 21 ألفا و704 إصابات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 850 ألفا و796.

في روسيا ارتفعت، الأحد، حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 6 آلاف و948، إثر تسجيل 119 حالة.

أفاد المركز الروسي لمكافحة عدوى كورونا والوقاية منها، في بيان، بتشخيص 8 آلاف و835 إصابة، وأضاف المركز أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 528 ألفا و964.



بؤرتان جديدتان في إيطاليا

سجلت إيطاليا بؤرتين جديدتين لفيروس كورونا المستجد في العاصمة روما، حوتا أكثر من مئة إصابة.

إحداهما في بناء مشغول بصورة غير مشروعة في حي غارباتيلا الشعبي في جنوب العاصمة.

وسجّلت 15 إصابة في البناء، بينها إصابة عائلة بيروفية بكامل أفرادها بحسب السلطات الصحية التي أجرت 108 فحوصات طبية وتؤكد أنّ الوضع "تحت السيطرة".

وقالت خلية الأزمة المحلية للتعامل مع أزمة كوفيد-19 إنّ "كل المصابين نقلوا وجرى فحص الأشخاص الذين تواصلوا معهم".

تقع البؤرة الثانية حيث سجّلت 109 إصابات بينها خمس وفيات، في مستشفى سانت-رافاييل-بيزانا عند الأطراف الغربية للعاصمة.

أثار اكتشاف هاتين البؤرتين داخل مدينة روما القلق بعدما بدا أنّ الوباء صار تحت السيطرة في عموم البلاد، بما في ذلك البؤرة الرئيسة في منطقة لومبارديا (شمال البلاد).

موجة ثانية

كشفت الصين الأحد ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19، مما أثار خشية من موجة وبائية ثانية بسبب فيروس كورونا المستجد.

تأتي المخاوف في وقت تستعد فيه دول أوربية لفتح حدودها مرة أخرى بعد بروز مؤشرات السيطرة على المرض.

وأعلنت السلطات الصينية اكتشاف 57 إصابة جديدة بالفيروس في 24 ساعة، بينها 36 مرتبطة بسوق كبيرة في بيجين، في أعلى حصيلة يومية منذ إبريل/نيسان.

وأفادت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة أن الفيروس رصد على ألواح التقطيع المستخدمة لسمك السلمون المستورد في سوق شينفادي الذي يوفّر الأغذية الطازجة ضمن العاصمة.

مليون إصابة

حذّر وزير التخطيط الباكستاني الأحد من أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد قد يتضاعف بحلول نهاية الشهر الجاري ويتجاوز مليونا بعد شهر واحد فقط.

ويأتي تحذير الوزير أسد عمر في وقت يواصل فيه كثيرون في البلاد تجاهل التوجيهات بشأن التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية وغيرها من التدابير لمواجهة المرض.

وسجّلت باكستان حتى الآن نحو 140 ألف حالة بكوفيد-19، مع اقتراب عدد الوفيات من 2700.

استقالة في تشيلي

قدّم وزير الصحة التشيلي خايمي منياليش استقالته السبت، عقب أسبوع شهد جدلا حول ارتفاع عدد الإصابات الجديدة ومنهجية إحصاء الضحايا.

وفي حين سجل البلد 3101 وفاة منذ مطلع مارس/آذار وحتى السبت، تشير الأرقام التي مدت بها منظمة الصحة العالمية إلى إحصاء أكثر من 5 آلاف وفاة مرتبطة بالوباء.

عودة الروغبي في نيوزيلندا

شهدت عودة رياضة الركبي في نيوزيلندا عقب احتواء فيروس كورونا المستجد زخما استثنائيا، وحضر أكثر من 43 ألف مشاهد الأحد المباراة التي فاز بها فريق "بلوز أوكلاند" على فريق "هوريكانز دي ويلينغتون" في ملعب "إيدن بارك" بمدينة أوكلاند، دون أن تُفرض خلالها أي قيود وقائية.

التنس يعود في بلغراد

عادت رياضة التنس أيضا في بلغراد عبر مسابقة خيرية بحضور ألفي متفرج نظّمها اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش باعتبارها مرحلة أولى من "جولة أدريا"، والأخيرة في سلسلة دورات مصغرة أسسها المصنف أولا عالميا.