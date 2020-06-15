دار الإفتاء المصرية تثير الجدل بتغريدة عن الانتحار.. ما القصة؟

وكتبت دار الإفتاء في التغريدة إن " الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين".

الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.#لا_للانتحار — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) June 14, 2020

وتسببت التغريدة في تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جاءت بالتزامن مع انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي والمقيمة في كندا.

"وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين."

تويتة دار الإفتاء فعلاً في نظري أحسن حاجة اتكتبت فعلاً عن موضوع الإنتحار دة.

يا جماعة هي دلوقتي في دار الحق … أيا كانت وجة نظرك.

ناس كتير بتنتحر، بس الأفضل فعلاً إن الإهتمام يبقي عن مواجهة الإنتحار نفسه https://t.co/xPMwveUGph — Khalifa Jr. (@Mkhalifa104) June 14, 2020

في وسط كل ده موقف دار الإفتاء امبارح كان جميل وتقريباً هما بس اللي اخدوا بالهم من نقطة مهمة زي انهم يتكلموا عن الانتحار و شجعوا الناس انهم يزوروا دكتور نفسي

فكرة ان حد مكتئب او تعبان فعلاً ممكن يكون شاف رسالتها واتأثر بيها أو كتر الكلام عن الانتحار خلاه يفتكره شيء سهل فكرة مرعبة — بسنت محمد (@Bassanttt_) June 15, 2020

لما دار الافتاء نفسها بتقول الكلام الوسطي السمح ده امال تعليقات الاندر ايدج المتطرفة اللي كلها تكفير وشتيمة وسب ولعن لأي حاجه ف الدنيا دي جابوها منيييييين https://t.co/WWKlDm6Mxh — 🇪🇬 HANA the Egyptian 🇪🇬 (@HANAESSAM0) June 15, 2020

دار الافتاء اللي هي المفروض الجهه الوحيده اللي يجوز ليها تفتي ب حاجة والناس تمشي وراها ولو غلط هما اللي بيشيلوا الوزر والله اعلم يعني، المهم ان هما الجهه الوحيده اللي مختصيين بالكلام دا والناس بتهاجمهم في الريبلايز 😂 https://t.co/4PTHNiSuEe — كِــيـمْـوُ (@IKemoo_) June 15, 2020

يعني دا دار الإفتاء خلاص قال الخلاصة لكن لا الناس تسكت ازاي لازم يكون في ضحك و دلوقتي بيحاولو يصححوا دار الافتاء 😂😂 و يقولو ان هما غلط؛ انتوا هتخيبوا يا جدعان؟ https://t.co/qW95zlfUca — ahmed hussain (@ahmed_hmmh) June 15, 2020

اهم حاجه اتقالت "وكذلك عدم ايجاد مبررات وخلق حاله من التعاطف مع هذا الامر" https://t.co/lXPBnfxN0k — Have you met sᴀᴍʏ ? (@SAMYJR74) June 14, 2020

حضراتك جهة رسمية مش شغلتك تهدى الرأى العام.. يعنى لازم تقول كلام قاطع وحازم.. يعنى لما تقول المنتحر ليس بكافر يبقى لازم تيبن عقوبة قتل النفس.. كمان لازم تبين هل يجوز الدعاء لشخص ملحد منكر لوجود اله ولا لا ء… رأيى المتواضع حضرتك لم تاتى باى اضافة.. والله اعلم https://t.co/Y983mXCzaj — 🇦🇹Mohamed (◉‿◉) Ezzat🇦🇹 (@Mo__Ez) June 14, 2020

اخواتي اللي عندي اللي بيفكرو في الانتحار😃

نفسك انته مؤتمن عليها

فاياً كان حجم مشاكلك وهمومك

وحكاياتك واضطرباتك النفسيه

فمش هيكون اكبر من انك تقابل ربنا

وانته رايح تقابله بالذنب الكبير ده

اللي الله اعلم عاقبته هوا ايه

بس اكيد عاقبته شديده. https://t.co/j2VcabLvAO — Ahmad Esam (@AhmadEs33403681) June 14, 2020