تونسيون بعد تحريض أحمد موسى: مشكلة مصر مع سد النهضة لا حركة النهضة (فيديو)

وبدى خطاب أحمد موسى في أحد حلقات برنامجه تحريضا واضحا ضد الحركة ورئيسها راشد الغنوشي، كما وصف الاحتجاجات التي كانت مقررة أمس الأحد بأنها "ثورة ضد حركة الإخوان المسلمين".

وردّ العديد من التونسيين على ما قاله موسى معتبرينه "بوقا للنظام القمعي في مصر"، إذ كتب الأكاديمي والباحث السياسي سالم بولبابة "تونس الديمقراطية والحرية مزعجة للأنظمة الفاشية التي تستبيح شعوبها، أما قط المزابل التافه أحمد موسى الذي يتطاول على بلدنا فهو مازال يعيش مرحلة العبودية ويعلم أننا في تونس نمارس حريتنا وحتى انتقاداتنا العنيفة ضد كل المسؤولين وننام بسلام".

وخلّف الاقبال الضعيف للاحتجاج ضد الغنوشي والنهضة موجة من السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أعاد النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي نشر عبارته المشهور "أدام الله خيباتكم".

وفي سياق ساخر كتب بعض المدونين أن "حافلة لبيع البطيخ في ساحة باردو بتونس جمعت أناسا أكبر مما جمعهم التنظيم المسمى حراك الإخشيدي".

وقال رئيس كتلة نواب حركة النهضة في البرلمان، نور الدين البحيري "نصيحتي لحكام مصر والإمارات، ادخروا ما تنفقونه من مال وجهد ضد شعبنا لإنقاذ شعبيكم من الفقر والأمية والمرض ولتحرير سيناء وطنب الكبرى والصغرى، ولاسترجاع شيء من كرامتكم التي أهدرها الاستعمار".

وظهرت دعوات على عديد الصفحات إلى التجمهر ضد حركة النهضة والغنوشي، إحداها تلك التي سميت بـ"حراك الإخشيدي".

وكان واضحا من خلال خاصية الشفافية (خاصية تتيح معرفة البلد الذي تسيير من خلاله الصفحة) أن عددا من هذه الصفحات تسير من الإمارات، خاصة عبر ما تنشر من مداخلات للوجوه البارزة في ما سمي بـ"جبهة الإنقاذ" عبر القنوات المدعومة إماراتيا .

وبعد فشل دعوات التظاهر واستجابة العشرات فقط، قال حسين عبيد "الشعب التونسي يؤدب أحمد موسى وإعلام الإمارات والمرتزقة".

وقال حبيب مجري "رغم اختلافنا، نجحنا وبشهادة الجميع، وتبقي تونس رائدة الشعوب العربية في كل المجالات رغم قلة الإمكانيات".

وقال أبو رسال الحامدي "هذه تونس وليست مصر".

وقال محمد العمراني "مشكلة مصر مع سد النهضة وليس حركة النهضة، مصيبة مصر في اثيوبيا وليس في تونس، نقطة ومن أول السطر".