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سياسة

تركيا تطلق عملية عسكرية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يشرف على العملية
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يشرف على العملية
15/6/2020

وبدأت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم عملية عسكرية جوية متواصلة سمّتها "المخلب النسر" على مواقع لحزب العمال في مناطق سنجار وقرجيك وقنديل وغيرها شمالي العراق، ردا على ما سمته تزايد هجمات الحزب ومحاولاته استهداف مخافر ومواقع عسكرية حدودية.

وأشرف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على إدارة وقيادة عملية المخلب-النسر العسكرية في مركز عمليات قيادة القوات الجوية، وكذلك قادة القوات الجوية والبرية والبحرية. 

وقالت الوزارة إن العملية تستهدف ضمان أمن حدود تركيا وشعبها عبر تحييد حزب العمال ومن وصفتهم بالعناصر الإرهابية الأخرى، وذلك في إطار حق الدفاع عن النفس النابع من القانون الدولي.

ونشرت وزارة الدفاع التركية على موقعها على تويتر صورًا للعملية.

ويتخذ حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات ويحتل عددا كبيرا من القرى شمالي العراق. 

ويشار إلى أن تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يصنفون حزب العمال "منظمة إرهابية".

وأكدت مصادر كردية للجزيرة، أن مواقع حزب العمال الكردستاني في سنجار ومخيم مخمور بمحافظة نينوى العراقية تعرضت لقصف من طائرات تركية، دون الإبلاغ عن خسائر.

وتأتي العملية بعد أسبوع من هجوم بعبوة ناسفة استهدف حافلة تقل عمالا في شركة لصيانة الطرق بولاية وان جنوب شرقي تركيا، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة 8 آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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