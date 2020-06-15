تركيا تطلق عملية عسكرية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

وبدأت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم عملية عسكرية جوية متواصلة سمّتها "المخلب النسر" على مواقع لحزب العمال في مناطق سنجار وقرجيك وقنديل وغيرها شمالي العراق، ردا على ما سمته تزايد هجمات الحزب ومحاولاته استهداف مخافر ومواقع عسكرية حدودية.

وأشرف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على إدارة وقيادة عملية المخلب-النسر العسكرية في مركز عمليات قيادة القوات الجوية، وكذلك قادة القوات الجوية والبرية والبحرية.

وقالت الوزارة إن العملية تستهدف ضمان أمن حدود تركيا وشعبها عبر تحييد حزب العمال ومن وصفتهم بالعناصر الإرهابية الأخرى، وذلك في إطار حق الدفاع عن النفس النابع من القانون الدولي.

ونشرت وزارة الدفاع التركية على موقعها على تويتر صورًا للعملية.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu’nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.https://t.co/hfrD1k0vsj#MSB #HulusiAkar #PençeKartal pic.twitter.com/S6XHhSladG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2020

ويتخذ حزب العمال الكردستاني من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات ويحتل عددا كبيرا من القرى شمالي العراق.

ويشار إلى أن تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي يصنفون حزب العمال "منظمة إرهابية".

وأكدت مصادر كردية للجزيرة، أن مواقع حزب العمال الكردستاني في سنجار ومخيم مخمور بمحافظة نينوى العراقية تعرضت لقصف من طائرات تركية، دون الإبلاغ عن خسائر.

وتأتي العملية بعد أسبوع من هجوم بعبوة ناسفة استهدف حافلة تقل عمالا في شركة لصيانة الطرق بولاية وان جنوب شرقي تركيا، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة 8 آخرين.