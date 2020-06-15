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سياسة

الورفلي "المطلوب لدى الجنائية الدولية" يأمر بالهجوم على مصراتة الليبية (فيديو)

15/6/2020

ووصف الورفلي في مقطع فيديو خلال تجهيز فصيلين عسكريين، الحرب على مصراتة بأنها شرعية وعقائدية، وأنها بمثابة لحظة تاريخية.

"نحن عندنا مدينة مصراتة انشوفوا فيها كيف الكعبة لازم انزوروها، الموضوع مش ثار ولا حقد ولا عنصرية ولا قبلية، لا بالعكس، الموضوع عقائدي صرف، الموضوع مشرعن من الله عزوجل".

في سياق متصل نقل مراسل الجزيرة في ليبيا عن مصدر عسكري من قوات حكومة الوفاق الوطني تأكيده رصد وصول مرتزقة من سوريا عن طريق شركة فاغنر الروسية إلى غرب مدينة سرت. وذلك للقتال إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وكشف المصدر عن تمركز قوات تابعة لحكومة الوفاق غربي سرت في انتظار أوامر غرفة العمليات لشن هجوم على قوات حفتر.

وأفاد المصدر أن قوات حفتر لغمت عدة محاور غربي سرت وجنوبيها، لعرقلة وتأخير أي تقدم بري لقوات حكومة الوفاق.

المصدر : الجزيرة مباشر
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