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سياسة|أفغانستان

الدوحة تستضيف أول محادثات سلام بين طالبان والحكومة الأفغانية

وقّعت واشنطن مع حركة طالبان اتفاقا يهدف لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة
وقّعت واشنطن مع حركة طالبان اتفاقا يهدف لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة
14/6/2020

وستكون هذه المحادثات المعروفة باسم الحوار الداخلي الأفغاني أول اجتماع يعقد على مستوى عال بين الجانبين بعد قتال استمر سنوات.

ولم يُعلن موعد للاجتماع، ولكن من المتوقع عقد المحادثات بعد تسوية الطرفين خلافات بشأن إفراج الحكومة الأفغانية عن خمسة آلاف سجين من طالبان، و  هو الاجتماع الذي قد يُعقد في نهاية الأسبوع المقبل.

وقال سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان لرويترز إن "أول اجتماع أفغاني داخلي سيعقد في الدوحة".

وأضاف أن طالبان مستعدة لعقد المحادثات الداخلية الأفغانية في غضون أسبوع من الإفراج عن خمسة آلاف سجين.

وأفرجت الحكومة الأفغانية عن ثلاثة آلاف سجين من طالبان حتى الآن بموجب اتفاق تم التوقيع عليه بين الولايات المتحدة وطالبان في فبراير/شباط.

وحدد الاتفاق خارطة طريق لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان وإجراء محادثات سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ 19 عاما.

وشهدت الدوحة جولات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان التي انتهت بتوقيع اتفاق تاريخي في فبراير/شباط الماضي.

وعملت قطر على إنجاح المفاوضات بين الطرفين، عبر جولات عديدة استضافتها منذ العام الماضي، وتوجت بهدنة جزئية مهدت للتوصل إلى اتفاق يفتح الطريق لإنهاء الحرب.

تفاؤل أمريكي

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بالمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد مطلع الشهر الجاري، إن عمليات الإفراج عن السجناء التي تمت في الآونة الأخيرة والمستوى المنخفض نسبيا من العنف قد تبشر ان ببدء محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وأضاف خليل زاد في تصريحات للصحفيين "نحن في وضع جيد"، قائلا إن الحكومة الأفغانية أفرجت عما يتراوح بين 2400 و2500 من أسرى طالبان منذ 29 فبراير شباط، وأطلقت الجماعة المسلحة سراح أكثر من 400 محتجز في المقابل.

وتابع قائلا "نواجه جميعا تحديات وصعوبات لكننا متفائلون بأننا نمضي قدما أخيرا نحو بدء المفاوضات بين الأفغان".

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المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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