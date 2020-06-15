الداخلية الليبية تحقق في أنباء "احتجاز وتعذيب" عمالة مصرية (فيديو)

وتداولت وسائل إعلام ليبية ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا يظهر مجموعة وهي تحتجز وتعذب ما يبدو أنهم مصريون من العمالة الوافدة بليبيا.

مشاهد تعذيب عمال مصريين في ليبياhttps://t.co/MSDqkQk3k6 — المصري افندي (@F0byWGQiTP4uSyZ) June 14, 2020

وقال باشاغا، في اتصال هاتفي مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية: أشك بصحة المقطع الذي تداولته وسائل إعلام محلية، وبكل الأحوال فإن هذه الممارسات مرفوضة ومستنكرة ولا علاقة لها بالأخلاق الليبية.

وأضاف: مصر دولة مهمة بالنسبة لليبيا، حن نهتم بعلاقاتنا مع مصر.. مصر لديها القدرة على المساعدة في حل مشاكل ليبيا.

وتابع: بإمكان مصر أن تلعب دورا في المساعدة على إنهاء الانقسامات في ليبيا.

واعتبرت الوكالة الأمريكية هذا التصريح مؤشرا على تقارب محتمل بين حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، وبين القاهرة.

وتنفي القاهرة صحة اتهامات لها بدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة الليبية، منذ سنوات، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من القاهرة بشأن التسجيل المصور.

وقالت وزارة الداخلية الليبية، في بيان، الأحد، إنها تستنكر بأشد العبارات ما تم تداوله من جانب مجموعة جارٍ التأكد من تبعيتها عن احتجاز وتعذيب بعض الأخوة والأشقاء المصريين من العمالة الوافدة.

وأردفت أن هذا إن صح عملا إجراميا مخالفا لكل المواثيق والشرائع والقوانين المحلية منها والدولية.

وأفادت بـفتح محاضر جمع استدلالات بشأنها (الواقعة)، سواء صحت هذه المعلومات أو كانت مزيفة لأغراض أخرى، وتقديم مرتكبيها للعدالة في كل الأحوال.

وشددت على أن مثل هذه الوقائع لن تفت في عضد العلاقات المتينة بين الشعبين الشقيقين الليبي والمصري، ولن تلحق الأذى إلا بمن يسعى لتوظيفها لأغراض ومصالح شخصية.

ورصدت الداخلية الليبية مكافأة 20 ألف دينار (نحو 15 ألف دولار)، لـمن يتعرف على الجناة أو يساعد في عملية ضبطهم أو الوصول إليهم أو معرفة هويتهم.

واستنكرت اللجنة الوطنيه لحقوق الإنسان في ليبيا الحادث واعتبرت اللجنة، أن ما تم رصده هو عمل إجرامي مهين للكرامة وآدمية البشر، ومخالف لكافة الأعراف والمواثيق الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية.

"الوطنية لحقوق الإنسان" في ليبيا تستنكر تعذيب مصريين في ترهونة واعتبرت اللجنة، أن ما تم رصده هو عمل إجرامي مهين للكرامة وآدمية البشر، ومخالف لكافة الأعراف والمواثيق الإنسانية والقوانين الوطنية والدولية.#ليبيا #الشاهد للتفاصيل: https://t.co/9XUHHt401T — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) June 14, 2020

وقبل أكثر من 10 سنوات كانت ليبيا أحد أكبر الدول استيعابا لعمال مصريين، حيث كان عددهم يقدر بملايين.

وتراجع عدد العمال المصريين مع تصاعد القتال في ليبيا، وبسبب قرارات مصرية بحظر السفر إليها، وغلق منفذ السلوم البري بين البلدين، إثر توترات أمنية.

ويأتي التسجيل المصور المتداول في وقت تتكبد فيه قوات حفتر، المدعومة من دول عربية وأوربية، خسائر متتالية.

وحررت قوات الوفاق، منذ 4 يونيو/ حزيران الجاري، كل المناطق التي سيطرت عليها قوات حفتر في العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، ثم حرر مدينة ترهونة (90 كم جنوب شرق طرابلس)، وبعدها مدينة بني وليد (180 كم جنوب شرق العاصمة)، إضافة إلى كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، أطلقت حكومة الوفاق عملية دروب النصر، لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط ليبيا، في مقدمتها مدينة سرت (شرق) وقاعدة الجفرة الجوية.