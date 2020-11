إهانات عنصرية.. أمريكية تهاجم شابة آسيوية بكاليفورنيا (فيديو)

فقد قامت "لينا هرناندز" البالغة من العمر 54 عامًا بتوجيه كلمات عنصرية وألفاظا نابية، إلى جانب عبارات كراهية، لشابة من أصل آسيوي تُدعى "شيري بيري"، وهي تقوم بأداء بعض التمارين الرياضية في إحدى الحدائق العامة في المدينة قائلة لها:"اتركي هذه المدينة وعودي إلى بلادك السخيفة حيث جئتي؛ هذا ليس مكانك وهذه ليست بلدك".

وكانت "بيري" تقوم بأداء بعض التمارين الرياضية وهي تُسجل لنفسها بعض مقاطع الفيديو في الوقت الذي تعرضت لها السيدة المُسنة.

وتعليقا على الفيديو قال عمدة مدينة تورانس، باترك فوري، إن قسم شرطة تورناس يحقق بما حدث، وسيقرر الإجراء الملائم، فمثل هذا السلوك بالفيديو لا يمكن السكوت عليه".

“The Torrance Police Department is investigating and will determine the appropriate course of action… Conduct like that displayed on the video cannot be tolerated.” – Patrick Furey pic.twitter.com/YZmIPp9JCD

وفي نفس اليوم قدّم أحد الأشخاص الأمريكيين من أصل آسيوي أيضاً بلاغاً ضد السيدة "هرناندز" لتعرضها له بكلمات عنصرية إلى جانب السخرية منه أمام أطفاله، داعية إياه للعودة إلى البلد التي جاء منها.

Our friend and attorney just sent us this video of a very racist and extremely disturbed old lady going off on him while his kids are in the car…. pic.twitter.com/DvkE7oKL5s

— brendon mcnerney (@brendonmcnerney) June 11, 2020