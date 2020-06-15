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سياسة|الولايات المتحدة

إهانات عنصرية.. أمريكية تهاجم شابة آسيوية بكاليفورنيا (فيديو)

الأمريكية لينا هرناندز وجهت إساءات عنصرية لشابة آسيوية لمجرد ممارستها الرياضة في حديقة عامة
الأمريكية لينا هرناندز وجهت إساءات عنصرية لشابة آسيوية لمجرد ممارستها الرياضة في حديقة عامة
15/6/2020

فقد قامت "لينا هرناندز" البالغة من العمر 54 عامًا بتوجيه كلمات عنصرية وألفاظا نابية، إلى جانب عبارات كراهية، لشابة من أصل آسيوي تُدعى "شيري بيري"، وهي تقوم بأداء بعض التمارين الرياضية في إحدى الحدائق العامة في المدينة قائلة لها:"اتركي هذه المدينة وعودي إلى بلادك السخيفة حيث جئتي؛ هذا ليس مكانك وهذه ليست بلدك".

وكانت "بيري" تقوم بأداء بعض التمارين الرياضية وهي تُسجل لنفسها بعض مقاطع الفيديو في الوقت الذي تعرضت لها السيدة المُسنة.

وتعليقا على الفيديو قال عمدة مدينة تورانس، باترك فوري، إن قسم شرطة تورناس يحقق بما حدث، وسيقرر الإجراء الملائم، فمثل هذا السلوك بالفيديو لا يمكن السكوت عليه".

وفي نفس اليوم قدّم أحد الأشخاص الأمريكيين من أصل آسيوي أيضاً بلاغاً ضد السيدة "هرناندز" لتعرضها له بكلمات عنصرية إلى جانب السخرية منه أمام أطفاله، داعية إياه للعودة إلى البلد التي جاء منها.

من جهة أخرى قامت شرطة المدينة بالتعليق على الأم،  وكشفت في بيان لها عن ملابسات 3 حوادث عنصرية مماثلة قامت بهما السيدة "هرناندز"، وتم الإبلاغ عنهم، مشيرة إلى أنه "لا يُمكننا التسامح مع هذا السلوك".

كما قام مجموعة من السكان بتنظيم فعالية رياضية واحتجاجية على ما قامت به السيدة المسنة وتوجيه رسائل دعم وتضامن مع "بيري" وكتابة عبارات الحب والتقدير لها مُرحبين بها في المدينة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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