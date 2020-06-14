"مملكة الخوف".. ناشطون يصفون السعودية عقب اعتقال لاعب بسبب تغريدة

ووصف ناشطون السعودية بـ "منبع الإرهاب والاستبداد"، و"مملكة الخوف"، نظرًا لمواصلة اعتقال مغردين وتكميم الأفواه.

https://twitter.com/Bandaralshafi/status/1271831938878394373?ref_src=twsrc%5Etfw

مملكة الخوف ابن فلسان https://t.co/rXN4u1KPZ8 — تـ ـ ـ ـ ـ ـقـ🎎ـوٌى (@janasssy) June 13, 2020

https://twitter.com/MADness_24/status/1272178477718892551?ref_src=twsrc%5Etfw

لم يتحدث عن قتل خاشقجي و تقطيعه ، لم يتحدث عن الحويطي و قتله ، لم يتحدث عن سجن العودة التعسفي ،، لم يتحدث عن قضايا اكثر حيوية بل تحدث عن كرة قدم .. هذا هو سقف الحريات في السعودية! اما ان تكون ذبابه الكترونيه او ترمي في المعتقل! https://t.co/pXabuRTvBs — Rosa 🍒 (@5__Rosi) June 14, 2020

#الرسايل_الخاصه#فهد_الهريفي حتى الهريفي ما سلم منكم هل وصل جنون النظام في القمع إلى هذا الحد!! pic.twitter.com/FPtzXhQOfN — Maqbul AlOtaibi مقبول العتيبي (@TheJoker198) June 14, 2020

اختلفت مع #فهد_الهريفي في الرأي كثيراً سرًا وعلانية .. الا اني اتمنى له السلامة دائماً .. — عايض ..!! (@ayed_9) June 14, 2020

https://twitter.com/sindk4mindk/status/1272025020324249600?ref_src=twsrc%5Etfw

وأبدى مغردون استهجانهم الشديد لاعتقال اللاعب السابق، وذكروا أنه كان لا يخاف في الله لومة لائم في التحليل الرياضي.

الله يفك أسره أمن الدولة والدبابيس والذبان انجنوا!!! لكن أنا أشهد أن الهريفي كان لا يخاف في الله لومة لائم في التحليل الرياضي 😁 https://t.co/IHKv403Cpp — تهبيشي (@Tahbeeshi) June 14, 2020

يا هريفى تستاهل لأنك نسيت ان ابو منشار لايقبل النقد https://t.co/qXnb9Z4yp0 — شتات الرومان (@uwOm3ge9pjsEaNP) June 13, 2020

#فهد_الهريفي شسالفه ليش مسجون لاعبنا السابق😳 — بدر (@salhotq8) June 13, 2020

ترى كلام #فهد_الهريفي مايستوجب اعتقاله، فالتراشق اللي صاير في الوسط الرياضي معروف بل واكثر من ذلك بكثير، وكذلك عمل المتعصبين في اللجان افضى لفساد مكشوف فهناك مباراة تنقل ولا نعلم من نقلها، ولاعب انهو مسيرته كحسام غالي. فالهلال نادي فساد متنفذوه يؤثرون ع قرارات غير عادله — ميدو #عميد_العالمية💛💙 (@7HBofI8pgIWzvTj) June 14, 2020

السلطات السعودية باعتقالها #فهد_الهريفي اللاعب السابق لنادي النصر لاجل تغريدة انتقد فيها وزارة الداخلية أثبتت للجميع قُبحها وقذارتها وعفنها، و أثبتت بأن لا مجال للكلمة و الرأي. pic.twitter.com/Ok3iwnSmOL — محقق خاص (حساب بديلII) (@mu7aqiq20) June 14, 2020

وأكد حساب "معتقلي الرأي" المهتم بالمعتقلين السعوديين، أن السلطات في المملكة اعتقلت الهريفي على خلفية تغريدة أبدى فيها رأيه في قرارات وزارة الداخلية، وأطلق الحساب وسم "التغريد ليس جريمة".

🔴 عاجل

تأكد لنا خبر اعتقال #فهد_الهريفي، اللاعب السابق لنادي النصر، على خلفية تغريدة أبدى فيها رأيه بقرارات الداخلية.

وقد حذف الهريفي التغريدة ونشر تغريدة توضح مقصده لمن وصفهم بأنهم "أساؤوا فهم تغريدته" وكانت تلك آخر تغريداته. pic.twitter.com/7wEc7hPpLt — معتقلي الرأي (@m3takl) June 13, 2020

العشرات يقضون أياماً وشهوراً وسنين رهن الاعتقال التعسفي على خلفية تغريدات عبّروا فيها عن رأيهم، رغم أن القوانين في المملكة "تزعم" حفظ حق التعبير عن الرأي.

فمثلاً المادة (8) من نظام المطبوعات والنشر نصها: "حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر". pic.twitter.com/yC8NRHAZYH — معتقلي الرأي (@m3takl) June 14, 2020

وحذف الهريفي التغريدة لاحقًا ثم نشر تغريدة أخرى توضح مقصده لمن وصفهم بأنهم "أساءوا فهم تغريدته"، وكانت تلك آخر تغريداته.

غردت مساء البارح

بتغريدة كنت قاصداً فيها أن جميع الإجراءات الإحترازية الصادرة من وزارة الداخلية

هي الأهم.

وهناك من فهمها بشكل آخرولذلك أزلتها في حينها وأعتذر لعدم إيضاحي لمقصدي بالعبارات الصحيحه اللهم اكشف الغمّة عن هذه الأمّة، وأدم على هذه البلاد أمنها وأمانها #فهد_الهريفي — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) June 6, 2020

وفي 5 من يونيو/حزيران، شارك الهريفي عبر حسابه بـ"تويتر"، بيانا لوزارة الداخلية عن عودة تشديد الإجراءات الصحية في مدينة جدة (غرب) لمدة 15 يوما ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وقال آنذاك: "مع هذا الكلام لا أستبعد استكمال الدوري، تعودنا الهلال (الغريم التقليدي للنصر الذي كان يلعب له الهريفي) فوق كل شيء حتى لو كانت حياة وموت".

وفي اليوم التالي، عاد الهريفي مغردا بالقول: "غردت أمس، بتغريدة كنت قاصداً فيها أن جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الداخلية هي الأهم".

وأضاف: "هناك من فهمها بشكل آخر، ولذلك أزلتها في حينها وأعتذر لعدم إيضاحي لمقصدي بالعبارات الصحيحة".

والهريفي (54 عاما)، أحد النجوم السابقين لمنتخب السعودية لكرة القدم، واعتزل اللعب دوليا، في العام 2000.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي المتوقف منذ مارس/آذار الماضي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر قبل 8 جولات من النهاية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أسرة اللاعب السعودي السابق، أو السلطات السعودية بشأن تأكيد توقيفه.

غير أن صحيفة عاجل السعودية ذكرت في 6 من يونيو/حزيران عبر موقعها الإلكتروني، إن النيابة العامة في بلادها، أصدرت قرارا بالقبض على شخص (لم تسمه) "قام بالتعصب الرياضي المخالف لعادات المجتمع، وما ذكره من إسقاط تداعيات تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا في محافظة جدة المعلن عنها مؤخرا لمصلحة نادٍ رياضي في تحقيق الدوري".

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