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"مملكة الخوف".. ناشطون يصفون السعودية عقب اعتقال لاعب بسبب تغريدة

لاعب نادي النصر السعودي السابق، فهد الهريفي
لاعب نادي النصر السعودي السابق، فهد الهريفي
14/6/2020

ووصف ناشطون السعودية بـ "منبع الإرهاب والاستبداد"، و"مملكة الخوف"، نظرًا لمواصلة اعتقال مغردين وتكميم الأفواه.

https://twitter.com/Bandaralshafi/status/1271831938878394373?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MADness_24/status/1272178477718892551?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/sindk4mindk/status/1272025020324249600?ref_src=twsrc%5Etfw

وأبدى مغردون استهجانهم الشديد لاعتقال اللاعب السابق، وذكروا أنه كان لا يخاف في الله لومة لائم في التحليل الرياضي.

وأكد حساب "معتقلي الرأي" المهتم بالمعتقلين السعوديين، أن السلطات في المملكة اعتقلت الهريفي على خلفية تغريدة أبدى فيها رأيه في قرارات وزارة الداخلية، وأطلق الحساب وسم "التغريد ليس جريمة".

وحذف الهريفي التغريدة لاحقًا ثم نشر تغريدة أخرى توضح مقصده لمن وصفهم بأنهم "أساءوا فهم تغريدته"، وكانت تلك آخر تغريداته.

وفي 5 من يونيو/حزيران، شارك الهريفي عبر حسابه بـ"تويتر"، بيانا لوزارة الداخلية عن عودة تشديد الإجراءات الصحية في مدينة جدة (غرب) لمدة 15 يوما ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وقال آنذاك: "مع هذا الكلام لا أستبعد استكمال الدوري، تعودنا الهلال (الغريم التقليدي للنصر الذي كان يلعب له الهريفي) فوق كل شيء حتى لو كانت حياة وموت".

وفي اليوم التالي، عاد الهريفي مغردا بالقول: "غردت أمس، بتغريدة كنت قاصداً فيها أن جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الداخلية هي الأهم".

وأضاف: "هناك من فهمها بشكل آخر، ولذلك أزلتها في حينها وأعتذر لعدم إيضاحي لمقصدي بالعبارات الصحيحة".

والهريفي (54 عاما)، أحد النجوم السابقين لمنتخب السعودية لكرة القدم، واعتزل اللعب دوليا، في العام 2000.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي المتوقف منذ مارس/آذار الماضي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر قبل 8 جولات من النهاية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أسرة اللاعب السعودي السابق، أو السلطات السعودية بشأن تأكيد توقيفه.

غير أن صحيفة عاجل السعودية ذكرت في 6 من يونيو/حزيران عبر موقعها الإلكتروني، إن النيابة العامة في بلادها، أصدرت قرارا بالقبض على شخص (لم تسمه) "قام بالتعصب الرياضي المخالف لعادات المجتمع، وما ذكره من إسقاط تداعيات تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا في محافظة جدة المعلن عنها مؤخرا لمصلحة نادٍ رياضي في تحقيق الدوري".

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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