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سياسة|أمريكا

مقتل أمريكي أسود بنيران الشرطة في أتلاتنا يشعل احتجاجات جديدة (فيديو)

محتجون يشاهدون النيران تلتهم المطعم بعد إشعال النار فيه، في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية
محتجون يشاهدون النيران تلتهم المطعم بعد إشعال النار فيه، في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية
14/6/2020

 والتقطت عدسات الكاميرات الحادث ما سيشعل بالتأكيد المزيد من الاحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة.

استقالة رئيسة الشرطة

واندلعت الاضطرابات بعد حلول الظلام في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا حيث أعلنت رئيسة بلدية المدينة كيشا لانس بوتمس في وقت سابق أنها قبلت الاستقالة الفورية لقائدة شرطة المدينة إريكا شيلدز بعد وفاة ريشارد بروكس (27 عاما) مساء الجمعة في أحد مطاعم سلسلة وينديز للوجبات السريعة.

وقالت رئيسة البلديّة كيشا لانس بوتومز إنّ إريكا شيلدز قادت جهاز شرطة أتلانتا منذ أكثر من 20 عامًا.

وكان قد طُرح اسم كيشا لانس بوتومز لمنصب نائب الرئيس المقبل للبيت الأبيض على لائحة المرشّح الديمقراطي جو بايدن.

وأضافت رئيسة البلديّة في تصريحات متلفزة "بسبب رغبتها في أن تُصبح أتلانتا نموذجاً لِما يجب أن يكون عليه الإصلاح الكبير في البلاد بكاملها، فقد قدّمت إريكا شيلدز استقالتها الفوريّة" من رئاسة شرطة أتلانتا.

رئيسة شرطة أتلانتا كيشا لانس بوتومز (غيتي)
كومة رماد

وأظهرت لقطات على محطة تلفزيون محلية النيران تلتهم المطعم طوال أكثر من 45 دقيقة قبل وصول فرق الإطفاء برفقة عدد من أفراد الشرطة. وبحلول ذلك الوقت كان المبنى الواقع بجوار محطة للتزود بالوقود قد تحول إلى كومة من الركام المتفحم.

وشارك متظاهرون آخرون في مسيرة إلى الطريق السريع رقم 75 وأوقفوا المرور قبل أن تتدخل الشرطة.

وقالت بوتمس في مؤتمر صحفي "لا أعتقد أن استخدام القوة المميتة كان مبررا وقد طالبت بإقالة الضابط على الفور".

ولم تكشف السلطات بعد عن اسمي الضابطين المتورطين في إطلاق الرصاص وكلاهما أبيض.

وقال محامو بروكس إنه أب لطفلة صغيرة كانت ستحتفل بعيد ميلادها يوم السبت. وجاءت وفاته بنيران الشرطة بعد أكثر من أسبوعين من احتجاجات حاشدة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة عقب موت الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد (46 عاما) بعدما جثم شرطي بركبته على عنقه لما يقرب من تسع دقائق أثناء إلقاء القبض عليه.

واندلعت احتجاجات في أتلانتا يوم السبت قرب موقع إطلاق الرصاص وطالب أكثر من مئة شخص بتوجيه اتهامات جنائية للضابطين.

بسبب النوم

واستدعيت الشرطة إلى المطعم بسبب بلاغات ذكرت أن بروكس غلبه النوم داخل سيارته وهو في طابور استلام الطلبات. وقال مكتب التحقيقات في جورجيا إن الضابطين حاولا اقتياده بعدما فشل في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطيا للمخدرات.

وأظهر تسجيل فيديو التقطه أحد المارة بروكس يقاوم ضابطين وهو مستلق على الأرض خارج المطعم قبل أن يتمكن من الفكاك والركض باتجاه مرأب سيارات ومعه ما بدا أنه مسدس صاعق خاص بالشرطة.

وأظهر تسجيل آخر لكاميرات المطعم بروكس وهو يدير رأسه ويركض موجها المسدس على الأرجح نحو الضابطين اللذين يطاردانه قبل أن يطلق أحدهما النار عليه من مسدسه ليسقط الشاب على الأرض.

وقال فيك رينولدز مدير مكتب التحقيقات في جورجيا في مؤتمر صحفي منفصل إن بروكس ركض مسافة ست سيارات تقريبا عندما تحول بظهره باتجاه أحد الضباط ووجه إليه ما في يده.

وقال رينولدز "عند هذه النقطة، نزع الضابط المسدس من حافظته وأطلق الرصاص وضرب السيد بروكس في مرأب السيارات حيث سقط".

وقال المحامون الذين يمثلون أسرة بروكس للصحفيين إن شرطة أتلانتا لم يكن لها الحق في استخدام القوة الفتاكة حتى لو استخدم المسدس الصاعق ضدها خاصة وأنه سلاح غير مميت.

وقال بول هوارد، المدعي العام لمقاطعة فولتون، في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني إن مكتبه "بدأ بالفعل تحقيقا مكثفا ومستقلا في الحادث" بينما ينتظر نتائج مكتب التحقيقات بجورجيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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