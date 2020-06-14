مقتل أمريكي أسود بنيران الشرطة في أتلاتنا يشعل احتجاجات جديدة (فيديو)

والتقطت عدسات الكاميرات الحادث ما سيشعل بالتأكيد المزيد من الاحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة.

استقالة رئيسة الشرطة

واندلعت الاضطرابات بعد حلول الظلام في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا حيث أعلنت رئيسة بلدية المدينة كيشا لانس بوتمس في وقت سابق أنها قبلت الاستقالة الفورية لقائدة شرطة المدينة إريكا شيلدز بعد وفاة ريشارد بروكس (27 عاما) مساء الجمعة في أحد مطاعم سلسلة وينديز للوجبات السريعة.

وقالت رئيسة البلديّة كيشا لانس بوتومز إنّ إريكا شيلدز قادت جهاز شرطة أتلانتا منذ أكثر من 20 عامًا.

بعد الساعة 10:30 مساءً ليلة الجمعة، رد ضابطا شرطة في أتلانتا على شكوى مفادها أن رجلاً، عرف فيما بعد باسم ريشارد بروكس يبلغ من العمر 27 عامًا، كان نائمًا في سيارته ويعرقل على ما يبدو مركبات أخرى في موقف السيارات في مطعم ويندي في شارع الجامعة في جنوب غرب أتلانتا. pic.twitter.com/hJmvbLDwyY — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) June 14, 2020

وكان قد طُرح اسم كيشا لانس بوتومز لمنصب نائب الرئيس المقبل للبيت الأبيض على لائحة المرشّح الديمقراطي جو بايدن.

وأضافت رئيسة البلديّة في تصريحات متلفزة "بسبب رغبتها في أن تُصبح أتلانتا نموذجاً لِما يجب أن يكون عليه الإصلاح الكبير في البلاد بكاملها، فقد قدّمت إريكا شيلدز استقالتها الفوريّة" من رئاسة شرطة أتلانتا.

رئيسة شرطة أتلانتا كيشا لانس بوتومز (غيتي)

كومة رماد

وأظهرت لقطات على محطة تلفزيون محلية النيران تلتهم المطعم طوال أكثر من 45 دقيقة قبل وصول فرق الإطفاء برفقة عدد من أفراد الشرطة. وبحلول ذلك الوقت كان المبنى الواقع بجوار محطة للتزود بالوقود قد تحول إلى كومة من الركام المتفحم.

Demonstrators have broken windows, set off a firework inside the Wendy’s where #RayshardBrooks was shot and killed by police. https://t.co/Gpji4sVuxd — Courtney Bryant (@CourtneyDBryant) June 14, 2020

وشارك متظاهرون آخرون في مسيرة إلى الطريق السريع رقم 75 وأوقفوا المرور قبل أن تتدخل الشرطة.

وقالت بوتمس في مؤتمر صحفي "لا أعتقد أن استخدام القوة المميتة كان مبررا وقد طالبت بإقالة الضابط على الفور".

ولم تكشف السلطات بعد عن اسمي الضابطين المتورطين في إطلاق الرصاص وكلاهما أبيض.

وقال محامو بروكس إنه أب لطفلة صغيرة كانت ستحتفل بعيد ميلادها يوم السبت. وجاءت وفاته بنيران الشرطة بعد أكثر من أسبوعين من احتجاجات حاشدة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة عقب موت الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد (46 عاما) بعدما جثم شرطي بركبته على عنقه لما يقرب من تسع دقائق أثناء إلقاء القبض عليه.

واندلعت احتجاجات في أتلانتا يوم السبت قرب موقع إطلاق الرصاص وطالب أكثر من مئة شخص بتوجيه اتهامات جنائية للضابطين.

حرق مطعم ونديز في اتلانتا حيث قتل قرب منه اميركي من اصل افريقي ريتشارد بروكس ومنع وصول سيارات الاطفاء الى المنطقة pic.twitter.com/cP5u3lqcTo — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) June 14, 2020

بسبب النوم

واستدعيت الشرطة إلى المطعم بسبب بلاغات ذكرت أن بروكس غلبه النوم داخل سيارته وهو في طابور استلام الطلبات. وقال مكتب التحقيقات في جورجيا إن الضابطين حاولا اقتياده بعدما فشل في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطيا للمخدرات.

وأظهر تسجيل فيديو التقطه أحد المارة بروكس يقاوم ضابطين وهو مستلق على الأرض خارج المطعم قبل أن يتمكن من الفكاك والركض باتجاه مرأب سيارات ومعه ما بدا أنه مسدس صاعق خاص بالشرطة.

وأظهر تسجيل آخر لكاميرات المطعم بروكس وهو يدير رأسه ويركض موجها المسدس على الأرجح نحو الضابطين اللذين يطاردانه قبل أن يطلق أحدهما النار عليه من مسدسه ليسقط الشاب على الأرض.

وقال فيك رينولدز مدير مكتب التحقيقات في جورجيا في مؤتمر صحفي منفصل إن بروكس ركض مسافة ست سيارات تقريبا عندما تحول بظهره باتجاه أحد الضباط ووجه إليه ما في يده.

وقال رينولدز "عند هذه النقطة، نزع الضابط المسدس من حافظته وأطلق الرصاص وضرب السيد بروكس في مرأب السيارات حيث سقط".

وقال المحامون الذين يمثلون أسرة بروكس للصحفيين إن شرطة أتلانتا لم يكن لها الحق في استخدام القوة الفتاكة حتى لو استخدم المسدس الصاعق ضدها خاصة وأنه سلاح غير مميت.

وقال بول هوارد، المدعي العام لمقاطعة فولتون، في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني إن مكتبه "بدأ بالفعل تحقيقا مكثفا ومستقلا في الحادث" بينما ينتظر نتائج مكتب التحقيقات بجورجيا.