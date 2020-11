مقتل أمريكي أسود بنيران الشرطة في أتلاتنا يشعل احتجاجات جديدة (فيديو)

والتقطت عدسات الكاميرات الحادث ما سيشعل بالتأكيد المزيد من الاحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة.

واندلعت الاضطرابات بعد حلول الظلام في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا حيث أعلنت رئيسة بلدية المدينة كيشا لانس بوتمس في وقت سابق أنها قبلت الاستقالة الفورية لقائدة شرطة المدينة إريكا شيلدز بعد وفاة ريشارد بروكس (27 عاما) مساء الجمعة في أحد مطاعم سلسلة وينديز للوجبات السريعة.

وقالت رئيسة البلديّة كيشا لانس بوتومز إنّ إريكا شيلدز قادت جهاز شرطة أتلانتا منذ أكثر من 20 عامًا.

وكان قد طُرح اسم كيشا لانس بوتومز لمنصب نائب الرئيس المقبل للبيت الأبيض على لائحة المرشّح الديمقراطي جو بايدن.

وأضافت رئيسة البلديّة في تصريحات متلفزة "بسبب رغبتها في أن تُصبح أتلانتا نموذجاً لِما يجب أن يكون عليه الإصلاح الكبير في البلاد بكاملها، فقد قدّمت إريكا شيلدز استقالتها الفوريّة" من رئاسة شرطة أتلانتا.

وأظهرت لقطات على محطة تلفزيون محلية النيران تلتهم المطعم طوال أكثر من 45 دقيقة قبل وصول فرق الإطفاء برفقة عدد من أفراد الشرطة. وبحلول ذلك الوقت كان المبنى الواقع بجوار محطة للتزود بالوقود قد تحول إلى كومة من الركام المتفحم.

Demonstrators have broken windows, set off a firework inside the Wendy’s where #RayshardBrooks was shot and killed by police. https://t.co/Gpji4sVuxd

— Courtney Bryant (@CourtneyDBryant) June 14, 2020