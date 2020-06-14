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سياسة|مصر

مصر: حكم نهائي بإعدام 3 "أدينوا" بمحاولة اغتيال مسؤول أمني

ئيس محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، المستشار محمد شرين فهمي
ئيس محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، المستشار محمد شرين فهمي
14/6/2020

جاء ذلك حسبما نقلته وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "أخبار اليوم" (مملوكة للدولة).

وذكرت المصادر أن "رئيس محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، المستشار محمد شرين فهمي، قضى بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لـ8 آخرين، لاتهامهم بمحاولة "اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق ومقتل اثنين من أفراد حراسته".

كانت النيابة وجهت إلى المتهمين تهما ينفون صحتها، بينها "الانضمام لجماعة إرهابية، وقتل فردي شرطة عمدًا، والشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية و6 من أفراد حراسته".

وأعلنت وزارة الداخلية، في 24 من مارس/آذار 2018، نجاة "النمر" مما قالت إنها محاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه في الإسكندرية (شمال)، فضلا عن مقتل شرطيين اثنين برفقته.

وفي يونيو /حزيران 2019، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين الـ11، عقب تحقيقات النيابة.

وأحالت المحكمة، في يناير/ كانون ثاني الماضي، أوراق 3 متهمين منهم إلى دار الإفتاء للحصول على رأي استشاري شرعي بشأن إمكانية إعدامهم من عدمه.

والحكم الصادر في القضية، الأحد، نهائي، حيث لا يجوز للمتهمين المحبوسين الطعن عليه، كونه صادرا عن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وتصبح الأحكام القضائية نهائية وباتة بعد التصديق عليها من رئيس البلاد أو من يفوضه، والذي يحق له تخفيف الحكم أو إلغاؤه.

وحسب صور نقلتها وسائل إعلام محلية، التزم الحضور، من متهمين وهيئتي المحكمة والدفاع، بارتداء كمامات طبية، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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