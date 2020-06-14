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سياسة

مصر تسجل أعلى حصيلة إصابات ووفيات يومية بفيروس كورونا

المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في مصر هي القاهرة والجيزة والقليوبية
المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في مصر هي القاهرة والجيزة والقليوبية
13/6/2020

وسجلت مصر يوم الجمعة 1577 حالة إصابة و45 حالة وفاة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 42980 من ضمنهم 11529 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1484 حالة وفاة".

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وقالت الحكومة يوم الخميس إنها ستسمح باستئناف بعض رحلات الطيران الدولية ودخول السائحين الأجانب المنتجعات الأقل إصابة بفيروس كورونا اعتبارا من أول يوليو تموز.

وذكر بيان الحكومة أن المناطق التي سيجري إعادة فتحها موجودة في جنوب سيناء حيث منتجعي شرم الشيخ ودهب ومحافظة البحر الأحمر التي تضم الغردقة ومرسى علم وكذلك مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط.
وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 7 ملايين و830 آلاف، توفي منهم ما يزيد على 431 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين، وفق موقع "ورلدوميتر"، المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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