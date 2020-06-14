مصر: ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا داخل السجون

ووفق منصة "نحن نسجل" الحقوقية،السبت، توفي المعتقل أحمد فتحي عامر (51 عامًا)،السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تم نقله من محبسه إلى مستشفى عزل العباسية بالقاهرة وتوفي داخل المستشفى.

مصر: سجلت "نحن نسجل" اليوم حالتين وفاة جديدتين داخل السجون المصرية بعد إصابتهم بفيروس #كورونا؛ حيث توفى اليوم المعتقل"أحمد فتحى عامر" البالغ من العمر 51 عامًا، بعد ظهور الأعراض عليه ونقله من محبسه إلى مستشفى العزل بالعباسية الذي توفى بداخلها. (1/2) pic.twitter.com/3EUYbLVBZt — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) June 13, 2020

كما توفي، السبت أيضًا، المعتقل أحمد يوسف داخل محبسه بقسم أول العاشر من رمضان التابع لمحافظة الشرقية، إثر تدهور حالته الصحية بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، ما أدى إلى نقله لمستشفى عزل بلبيس، ولكن إدارة المستشفى رفضت استقباله بدعوى عدم وجود سرير بها، بحسب المنصة الحقوقية.

كما توفى اليوم أيضا المهندس "أحمد يوسف" داخل محبسه بقسم أول العاشر من رمضان، أثر تدهور حالته الصحية بعد ظهور أعراض"فيروس كورونا" عليه، مما أدى إلى نقله لمستشفى عزل بلبيس، ولكن تم رفض استلامه من قِبَل إدارة المستشفى لعدم وجود مكان بها على حد قولهم.#نحن_نسجل (2/2) — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) June 13, 2020

كما يشتبه أن وفاة المعتقل معوض محمد السيد سليمان (65 عاما)، صباح الخميس الماضي، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل محبسه بقسم أول شرطة المحلة الكبرى، والذي توفي فيه منذ أيام المعتقل السياسي حسن زيادة بعد إصابته بكورونا أيضا، بحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان.

الثاني خلال أيام بنفس السبب.. وفاة المعتقل معوض سليمان داخل قسم شرطة المحلة قبل نقله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته بكورونا حسب ما وثقته منصة نحن نسجل pic.twitter.com/gwkk6MbHJE — نور صبري (@Noor_sabri2019) June 11, 2020

وكانت مصادر للجزيرة مباشر قد أكدت وفاة زيادة داخل مقر احتجازه بعدما نُقِلَ في مرحلة متأخرة من مرضه إلى المستشفى العام، والذي لا يحتوي على حجر صحي، وتوفي زيادة وهو مكبّل اليدين والقدمين في سرير المستشفى.

وأكد مصدر للجزيرة مباشر أن هناك مصابين آخرين بفيروس كورونا في عنبر رقم 3 بقسم شرطة المحلة الكبرى، وترفض السلطات نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما تم، الخميس الماضي،تسجيل، إصابات بين محتجزين في سجن استقبال طرة، وفق منظمات حقوقية محلية.

https://twitter.com/ZenzanaVoice/status/1271069407486377986?ref_src=twsrc%5Etfw

كما توفي، مطلع هذا الشهر، المعتقل رضا أحمد مسعود (67 عامًا) في محبسه بمستشفى شبين الكوم، التابع لمحافظة المنوفية، عقب تدهور حالته الصحية.

وفاة المعتقل «رضا مسعود أحمد» البالغ من العمر 67 عامًا، داخل سجن «#شبين_الكوم» بالمنوفية؛ نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد، بحسب منصة «نحن نسجل» الحقوقية#مصر pic.twitter.com/srWoi9HHma — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 2, 2020

وتوفي المعتقل رجب النجار، الخميس 7 مايو/أيار، في مستشفى بلبيس، عقب تعرضه لأزمة صحية داخل محبسه بقسم شرطة بلبيس، وفق شهادة ناشطين حقوقيين ومنظمة "نحن نسجل" الحقوقية.

مصر: وفاة المعتقل #رجب_النجار اليوم بعد نقله بساعات إلى المستشفى العام ببلبيس، وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية بعد ظهور عليه بعض الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والتقئ المستمر، فقام بعض المعتقلين بالطرق على الأبواب حتى استجاب مسئولين قسم الشرطة. pic.twitter.com/HVE5U0eusW — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) May 7, 2020

وكانت منظمة منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية قد اتهمت مصلحة السجون المصرية بإخفاء المعلومات عن مدي انتشار فيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز".

وأضافت أن "وزارة الداخلية المصرية تتخذ إجراءات عدة لحجب وصول المعلومات عن حقيقة الأوضاع داخل السجون للرأي العام، بما يؤكد عدم مصداقية ما تصدره الوزارة من مواد إعلامية منافية لحقيقة الواقع"، بحسب المنظمة.

ومع تزايد انتشار فيروس كورونا في العالم، دشن نشطاء وحقوقيون حملة باسم "خرّجوا المساجين"، طالبوا فيها السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا وتفشي المرض داخل السجون، وهو ما سيصيب الحراس أيضا وليس السجناء فقط.

وفي بيان مشترك تحت عنوان "أنقذوهم" طالبت منظمات حقوقية مصرية السلطات المصرية بالانتباه إلى التكدس داخل السجون، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة، مؤكدة أن كل هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعب تداركها في ظل هذه المعايير إذا ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة.

ودعت الأمم المتحدة، مطلع أبريل/نيسان الماضي، السلطات المصرية إلى إطلاق سراح "المدانين بجرائم غير استخدام العنف" والمودعين قيد الحبس الاحتياطي، للحيلولة دون إصابتهم بالفيروس.

وأوصى المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفيل السلطات المصرية بالاقتداء بالدول الأخرى التي نظمت لوائح جديدة في السجون بسبب تهديد فيروس كورونا.

وقال كولفيل "إننا قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114 ألف شخص في السجون المصرية"، وأضاف أن "من بين الذين نوصي بالإفراج عنهم المعتقلين الإداريين وأولئك المحتجزين بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان".

وبث ناشطون مصريون، مارس/آذار الماضي، رسالة مسربة من سجن العقرب، تكشف عن انتشار وباء كورونا داخل المعتقل الذي يفتقر لأبسط مقومات الحياة، وتؤكد أن إدارة السجن تجاهلت نداءات السجناء بالمسارعة لعلاجهم والإفراج عنهم.

رسالة مسربة من سجن العقرب

وأضافت الرسالة "استغثنا بإدارة السجن والمسؤولين أن أدركونا قبل فوات الأوان، وقد قوبلت الاستغاثة بتجاهل رهيب متعمد ولم يحركوا ساكنا، فلم يعرض أحد منا على مستشفى ولا جاء طبيب للاطلاع علينا أو فحص أحد منا".

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى خفض عدد السجناء، وخصوصًا من الأطفال والناشطين، فضلًا عن حماية السجناء الأكثر عرضة للخطر وسط مخاوف متزايدة من تفشي وباء كورونا داخل السجون المصرية المكتظة.

وقالت المنظمة في بيان الشهر الماضي إن السلطات المصرية تحتجز آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المطول، بما يزيد عن مدة العامين التي يقرها القانون المصري.

وأكد البيان أن الظروف في العديد من السجون المصرية غير إنسانية، بسبب الاكتظاظ وعدم توفر تهوية مناسبة، أو مياه نظيفة أو مواد تنظيف.

ويعد نداء منظمة العفو الدولية حلقة في سلسلة من الدعوات الحقوقية الإقليمية والدولية والحملات الشعبية التي تنادي بالإفراج عن السجناء في مصر خوفا من تفشي وباء كورونا داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

لكن السلطات المصرية تمتنع عن حماية السجناء والحفاظ على حياتهم في ظل تفشي الفيروس التاجي في البلاد، والذي سجل 42 ألفًا و980 إصابة في مصر، وأودى بحياة 1484 مصابًا، بينما تعافى 11 ألفًا و529 شخصًا، حتى الآن.

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