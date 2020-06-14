متعافون من كورونا في مصر يتبرعون بالبلازما للمرضى (فيديو)

وتجري الحكومة تجارب على العلاج بالبلازما في محاولة لمكافحة المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويدرس الباحثون في علاجات كوفيد-19 على مستوى العالم استخدام بلازما المتعافين وعلاجات أخرى مستخلصة من دم من تجاوزوا المرض والذي يعتقد أنه غني بالأجسام المضادة التي يمكن أن تساعد النظام المناعي بالجسم على مقاومة الفيروس.

ويقول إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية "فكرة بلازما المتعافين إن احنا بناخد البلازما ديت الي جواها الأجسام المضادة ونحقن بيها مريض تاني الجهاز المناعي بتاعه غير قادر لوحده على مواجهة الفيروس".

وبدأت وزارة الصحة المصرية حملة لدعوة المواطنين إلى التبرع بالبلازما إذا استوفوا شروطا معينة.

وقال طه صابر أحد المتعافين من كوفيد-19 "والله أنا كنت مريض بمرض كورونا الموجود فالساحة ده. روحت مستشفى العزل اللي في أسيوط والحمد لله تعافيت وبقالي 15 يوم. فسمعت عن مركز خدمات الدم في الجوزة. فحبيت أعمل عمل إنساني وأدي البلازما والدم بتاعي يروح لحد يتعافى".

لكن أمنية محمود نائبة مدير خدمات نقل الدم القومية تقول إن عدد حالات الإصابة بالفيروس ما زالت أعلى بكثير من عدد المتبرعين بالبلازما.

وقالت "عدد المرضى كتير جدا مقارنة بعدد المتبرعين. طبعا نتمنى إن عدد المتبرعين يبقى أكتر من كدة. في طبعا شروط كتير. في ناس كانت معزولة في البيت مش بتلائم الشروط بتاعتنا. طبعا لازم يبقى معه نتيجة إيجابية.. إن كان عنده كوفيد-19 ونتيجة سلبية أو نتيجتين سلبيتين. بييجي يتبرع من 14 لـ28 يوم من أخر نتيجة سلبية".

وقالت وزارة الصحة في بيان منشور على الإنترنت إن تجارب العلاج بالبلازما ناجحة حتى الآن وتقلل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي وتزيد معدلات الشفاء.

وفي مسعى آخر لمكافحة تفشي الجائحة بدأت وزارة الصحة المصرية نظام توزيع العلاج على المرضى المعزولين في منازلهم.

وسجلت مصر حتى الآن 42980 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و1484 حالة وفاة وسجلت أعلى زيادة يومية في الإصابات والوفيات أمس السبت.