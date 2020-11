قوات الوفاق الليبية: المرتزقة الروس يفخخون المنازل في سرت

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد الهادي دراه، نشرته الصفحة الرسمية للغرفة على "فيسبوك".

وقال دراه "مصادرنا من داخل مدينة سرت، تؤكد قيام المرتزقة الروس بزرع الألغام داخل منازل المدينة وخارجها، إضافة إلى تلغيم منطقة غرب سرت بالكامل لعرقلة تقدم قوات عملية دروب النصر (تابعة للوفاق) واتهامها بالقيام بهذا الفعل الجبان".

واستخدمت قوات حفتر وداعموها أسلوب زرع الألغام بمنازل المدنيين سابقا في تفخيخ المنازل بالمناطق المحررة في العاصمة طرابلس وكذلك في مدينة ترهونة، قبل مغادرتها، وهو ما أدانته الأمم المتحدة وقوى دولية.

وأدى انفجار العديد من هذه الألغام إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين لدى عودتهم إلى منازلهم، أو من فرق إزالة الألغام التابعة لحكومة الوفاق.

Major. Moez Esghaer @moi_gov_ly lost both of his legs while demining mines & explosives planted by Haftar’s terrorist militia in neighborhoods south #Tripoli. #Libya https://t.co/FsIaVySXNo

— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 11, 2020