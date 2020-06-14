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سياسة|ليبيا

قوات الوفاق الليبية: المرتزقة الروس يفخخون المنازل في سرت

لغم أرضي زرعته قوات حفتر في أحد المنازل قبل انسحابها من طرابلس
لغم أرضي زرعته قوات حفتر في أحد المنازل قبل انسحابها من طرابلس
14/6/2020

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد الهادي دراه، نشرته الصفحة الرسمية للغرفة على "فيسبوك".

وقال دراه "مصادرنا من داخل مدينة سرت، تؤكد قيام المرتزقة الروس بزرع الألغام داخل منازل المدينة وخارجها، إضافة إلى تلغيم منطقة غرب سرت بالكامل لعرقلة تقدم قوات عملية دروب النصر (تابعة للوفاق) واتهامها بالقيام بهذا الفعل الجبان".

واستخدمت قوات حفتر وداعموها أسلوب زرع الألغام بمنازل المدنيين سابقا في تفخيخ المنازل بالمناطق المحررة في العاصمة طرابلس وكذلك في مدينة ترهونة، قبل مغادرتها، وهو ما أدانته الأمم المتحدة وقوى دولية.

وأدى انفجار العديد من هذه الألغام إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين لدى عودتهم إلى منازلهم، أو من فرق إزالة الألغام التابعة لحكومة الوفاق.

والأسبوع الماضي، أعلنت حكومة الوفاق، إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تنازعت قوات حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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