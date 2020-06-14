قوات الوفاق الليبية: المرتزقة الروس يفخخون المنازل في سرت

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد الهادي دراه، نشرته الصفحة الرسمية للغرفة على "فيسبوك".

وقال دراه "مصادرنا من داخل مدينة سرت، تؤكد قيام المرتزقة الروس بزرع الألغام داخل منازل المدينة وخارجها، إضافة إلى تلغيم منطقة غرب سرت بالكامل لعرقلة تقدم قوات عملية دروب النصر (تابعة للوفاق) واتهامها بالقيام بهذا الفعل الجبان".

واستخدمت قوات حفتر وداعموها أسلوب زرع الألغام بمنازل المدنيين سابقا في تفخيخ المنازل بالمناطق المحررة في العاصمة طرابلس وكذلك في مدينة ترهونة، قبل مغادرتها، وهو ما أدانته الأمم المتحدة وقوى دولية.

وأدى انفجار العديد من هذه الألغام إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين لدى عودتهم إلى منازلهم، أو من فرق إزالة الألغام التابعة لحكومة الوفاق.

#عملية_بركان_الغضب: وفاة امراة قبل قليل وإصابة ابنها الشاب عبدالرحمن العريفي بمنطقة القبايلية عين زارة إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات حفتر الارهابية الهاربة #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا pic.twitter.com/Mb5UwQRNhE — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 13, 2020

#عملية_بركان_الغضب: وفاة المواطن نورالدين سعيد محميدي و اصابة مرافقه عرفات البهلول اثر انفجار لغم بمنطقه طريق المطار.#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا pic.twitter.com/RHkMbMm8Lc — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 12, 2020

Major. Moez Esghaer @moi_gov_ly lost both of his legs while demining mines & explosives planted by Haftar’s terrorist militia in neighborhoods south #Tripoli. #Libya https://t.co/FsIaVySXNo — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 11, 2020

#عملية_بركان_الغضب: تعرّض محمد حسن وهو عامل من النيجر عمره 18 سنة لانفجار لغم في منطقة عين زارة، اثناء قيامه بمساعدة مواطن في تنظيف بيته #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود #ليبيا pic.twitter.com/AAQSM9oaXW — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 10, 2020

والأسبوع الماضي، أعلنت حكومة الوفاق، إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تنازعت قوات حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.